METEO SINO AL 13 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Cambia lo scenario meteo, dopo settimane di calma piatta e temperature di gran lunga sopra la media. L’anticiclone sta subendo un netto declino, a causa del pressing della circolazione atlantica con una profonda bassa pressione centrata a ridosso del Regno Unito. Un fronte perturbato si appresta a fare irruzione sull’Italia.

Il peggioramento si concretizzerà da domenica, con precipitazioni diffuse in arrivo a partire dal Centro-Nord. Tornerà la tanto agognata neve non solo sulle Alpi, sino a quote medie, ma anche lungo la dorsale appenninica. Ad inizio settimana la perturbazione, accompagnata da un vortice ciclonico secondario, sfilerà al Centro-Sud seguita da aria più fredda.

Il maltempo risulterà più acuto lungo la fascia tirrenica con precipitazioni anche forti a carattere temporalesco. Il contesto si farà decisamente più consono all’inverno con temperature in calo e venti forti, ma poi fin da martedì è prevista una nuova rimonta dell’alta pressione che però sarà temporanea e non chiuderà la porta a nuove perturbazioni.

Un rapido peggioramento sfilerà a metà settimana, mentre una fase di maltempo più significativa potrebbe concretizzarsi a ridosso del prossimo weekend. Le temperature subiranno un saliscendi, ma ancora non sono previste importanti ondate di freddo, quelle capaci di portare la neve a quote molto basse.

NEL DETTAGLIO

Domenica 8 Gennaio: il fronte perturbato entrerà nel vivo, con piogge diffuse al Nord, a carattere anche di rovescio o temporale tra Liguria e Toscana. Il maltempo si estenderà poi al Centro Italia e alla Sardegna. Attesa neve sulle Alpi fin sui 1000 metri e oltre i 1500/1800 metri lungo l’Appennino centro-settentrionale.

Lunedì 9 Gennaio: la perturbazione insisterà tra il Triveneto e il Centro-Sud, con temporali anche forti sulla fascia tirrenica. Rovesci sparsi interesseranno anche le due Isole Maggiori. Altra neve è attesa in Appennino, fin verso i 1200/1400 metri, e sulle Alpi di confine dagli 800 metri.

Martedì 10 Gennaio: ancora instabile al Sud, con scrosci di pioggia tra Puglia, Calabria e nord della Sicilia. Migliora con ampie schiarite altrove, a parte addensamenti sulle Alpi Settentrionali.

Ulteriori tendenze meteo: una rapida perturbazione sfilerà tra mercoledì e giovedì, molto più debole della precedente, con qualche precipitazione tra Alpi, Nord-Est e Centro Italia. Un peggioramento più importante prenderà corpo sul finire della settimana.