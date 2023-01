METEO SINO AL 20 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Sta arrivando la perturbazione legata ad un radicale cambiamento meteo che ci condurrà verso l’inizio di una lunga fase invernale. L’anticiclone è agli sgoccioli ed è in fase di ritirata a causa dell’approssimarsi di una prima perturbazione che convoglierà un primo apporto d’aria fredda polare. Sarà però solo un’anteprima di quello che ci aspetta nel corso della prossima settimana.

La perturbazione è infatti legata alla depressione fredda che inizierà ad approfondirsi sul Mare del Nord, per poi espandersi fino alle nostre latitudini. Un massiccio afflusso d’aria fredda d’estrazione artica alimenterà tutta l’estesa area ciclonica. L’affondo di un ramo del Vortice polare sarà agevolato dalla contemporanea rimonta verso nord dell’anticiclone atlantico in direzione della Groenlandia e dell’Islanda.

Il freddo artico scivolerà sull’Europa Centro-Occidentale fin sul Mediterraneo. Un vortice ciclonico secondario si scaverà attorno all’Italia, accentuando forti contrasti con spiccato maltempo invernale. La fase di marcato maltempo dovrebbe prendere vita tra il 17 e il 18 Gennaio, quando è attesa l’intrusione sui mari italiani del nocciolo d’aria artica che pian piano dilagherà su tutta Italia.

Il momento clou dell’irruzione fredda è atteso attorno a metà settimana, con la neve che potrà spingersi a bassa quota e in collina al Centro-Nord, ma localmente fino in pianura. Probabilmente questa ondata di maltempo invernale ce la trascineremo sino al weekend del 21-22 Gennaio quando potrebbero affluire correnti nord-orientali con maggiori effetti tra le Adriatiche e il Sud.

NEL DETTAGLIO

Domenica 15 Gennaio: peggiora nella seconda parte della giornata al Nord, prima sulle Alpi e poi anche tra Liguria e Val Padana con piogge e rovesci verso sera anche diffusi e più frequenti tra Levante Ligure, Lombardia, Emilia Romagna e Triveneto. Neve dai 1000 metri, in calo dalla notte. Rovesci giungeranno anche sull’Alta Toscana. I venti si disporranno dai quadranti meridionali.

Lunedì 16 Gennaio: entrerà in azione un secondo impulso perturbato, con piogge e rovesci tra Nord-Est, Lombardia, Liguria e regioni tirreniche. La neve si porterà localmente fino in collina sulle Alpi e lungo la dorsale settentrionale appenninica, per l’ingresso di aria più fredda.

Martedì 17 Gennaio: intensificazione del maltempo tra Sardegna, Centro Italia e Campania, con precipitazioni localmente temporalesche. Venti forti, localmente tempestosi, di Libeccio.

Ulteriori tendenze meteo: si attende lo sfondamento più deciso dell’aria fredda dalla Valle del Rodano, ad alimentare un vortice sull’Italia che causerà maltempo per altri giorni, gran freddo e nevicate sino a bassa quota.