METEO SINO AL 12 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Resiste l’anticiclone sull’Italia, ma con primi segnali di cambiamento meteo da ricondurre a crescenti infiltrazioni d’aria umida. Nubi basse, ma anche nebbie, prevalgono in diverse aree del Centro-Nord ed in Sardegna. Siamo ormai alla vigilia di un cambiamento più corposo, per l’arrivo di una perturbazione ben organizzata dopo un dominio anticiclonico che va avanti da tre settimane.

Questo fronte sarà in grado di causare un corposo cambiamento meteo a partire soprattutto da domenica, con precipitazioni diffuse in arrivo a partire dal Centro-Nord. Tornerà la tanto agognata neve non solo sulle Alpi, sino a quote medie, ma anche lungo la dorsale appenninica fino alle regioni più meridionali.

Ad inizio settimana la perturbazione, accompagnata da un vortice ciclonico, sfilerà al Centro-Sud seguita da aria più fredda. Il maltempo risulterà più acuto lungo la fascia tirrenica con precipitazioni anche abbondanti. Il contesto si farebbe quindi più consono all’inverno, ma poi da martedì è prevista una nuova rimonta dell’alta pressione ma a carattere temporaneo.

Ci sarà una fase più dinamica, con il passaggio di nuove perturbazioni nella seconda parte della prossima settimana. Un rapido peggioramento sfilerà a metà settimana, mentre una fase di maltempo più significativa potrebbe concretizzarsi a ridosso del prossimo weekend, con temperature di nuovo in calo verso valori invernali.

NEL DETTAGLIO

Sabato 7 Gennaio: molte nubi a carattere diffuso, a parte maggiori squarci di sereno al Sud. In giornata con tempo in ulteriore peggioramento al Nord e sulla Toscana, per l’avanguardia della nuova perturbazione che causerà le prime piogge più probabili tra Liguria, Alta Toscana e parte delle pianure tra Piemonte, Lombardia ed ovest Emilia.

Domenica 8 Gennaio: la perturbazione entrerà nel vivo, con piogge diffuse al Nord, a carattere anche di rovescio o temporale tra Liguria e Toscana, in estensione al Centro Italia e alla Sardegna. Attesa neve sulle Alpi fin sui 1000 metri e oltre i 1500/1700 metri lungo l’Appennino.

Lunedì 9 Gennaio: le precipitazioni si localizzeranno tra il Triveneto e il Centro-Sud, con temporali anche forti sulla fascia tirrenica. Altra neve è attesa in Appennino e sulle Alpi di confine.

Ulteriori tendenze meteo: residua instabilità al Sud martedì, più sole altrove. Seguirà un nuovo veloce passaggio frontale nel corso di metà settimana ed un altro più incisivo a ridosso del prossimo weekend.