METEO SINO AL 18 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

In attesa delle grandi manovre invernali, il meteo sull’Italia è ancora all’insegna di una parziale influenza anticiclonica con clima mite. Non mancano disturbi legati al rapido passaggio di qualche ammasso nuvoloso sospinto da correnti occidentali. L’anticiclone è un po’ defilato, con massimi di pressione a ridosso della Penisola Iberica, e interessa l’Italia con le sue propaggini orientali

Questo scenario resterà sostanzialmente immutato sino ad inizio weekend. Già da domenica 15 è atteso l’approssimarsi di una perturbazione più decisa destinata a investire l’Italia in modo più diretto. Questo fronte parrebbe in grado di fare da apripista verso condizioni decisamente più invernali che vivremo nella prossima settimana, con l’afflusso di aria via via più fredda.

Ci attende un cambio di circolazione sullo scacchiere euro-atlantico, con l’anticiclone in risalita verso nord dal medio Atlantico verso la Groenlandia. Di conseguenza un’ampia saccatura, alimentata da aria artica, affonderà in pieno sull’Europa Centro-Occidentale fin sul Mediterraneo, dove tenderà a scavare un vortice secondario destinato a portare maltempo invernale sull’Italia.

Il ciclone freddo dovrebbe prendere vita tra il 17 e il 18 Gennaio, quando l’intrusione del nocciolo d’aria artica in quota innescherà una profonda bassa pressione mediterranea. Se questa tendenza fosse confermata, ci sarebbero su gran parte d’Italia alcuni giorni di maltempo con occasione per neve a bassa quota. L’inverno sta quindi per decollare all’improvviso.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 13 Gennaio: una circolazione di correnti umide occidentali accompagnerà un nuovo fronte verso le Alpi e favorirà addensamenti anche compatti su Levante Ligure, Toscana, Sardegna e zone meridionali tirreniche, con qualche debole pioggia più probabile tra Campania ed ovest della Calabria verso sera

Sabato 14 Gennaio: una veloce perturbazione scorrerà tra regioni centrali adriatiche e Sud, con qualche rovescio e spruzzate di neve in Appennino dai 1200 metri. Rapido miglioramento in giornata, mentre il tempo sarà perlopiù soleggiato sul resto d’Italia.

Domenica 15 Gennaio: peggiora al Nord, prima sulle Alpi e poi anche tra Liguria e Val Padana con piogge e rovesci specie tra Lombardia e Triveneto. Neve dai 1000 metri, in calo dalla notte.

Ulteriori tendenze meteo: crescenti apporti d’aria fredda accompagneranno nuovi impulsi instabili, che genereranno una bassa pressione fredda mediterranea. Ci sarà una fase di meteo perturbato invernale a partire da martedì 17, con quota neve in deciso calo.