METEO SINO AL 4 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’Italia è stretta nella morsa dell’aria artica, ma da ovest avanza l’anticiclone a favorire un avvio di settimana dal meteo più stabile. Gli ultimi giorni di Gennaio vedranno una parziale attenuazione del freddo, grazie all’ingresso del ramo orientale dell’anticiclone delle Azzorre. Sarà questa una situazione momentanea, in attesa di successive grosse novità per un nuovo affondo artico.

Le correnti fredde settentrionali lambiranno più marginalmente l’Italia all’inizio della settimana, coinvolgendo principalmente il medio e basso versante adriatico. Sul resto della Penisola si farà strada aria più mite legata a correnti nord-occidentali. Le temperature saliranno anche sulle pianure del Nord, dove la nuova circolazione più mite si manifesterà attraverso venti di foehn.

Febbraio inizierà allo stesso modo con l’anticiclone delle Azzorre parzialmente proteso verso l’Italia, in attesa di un probabile nuovo impulso artico atteso a partire dal giorno 3 che riporterà un calo termico e nuove nevicate a quote probabilmente molto basse. Anche in questo caso, l’instabilità ed il raffreddamento più intenso riguarderanno i versanti adriatici.

C’è ancora parecchia incertezza sulla rotta e quindi anche l’intensità di quest’irruzione artica. Il coinvolgimento dell’Italia è quindi ancora da delineare in modo preciso. In seguito, è possibile che l’anticiclone, slanciato verso alte latitudini, pieghi ulteriormente il proprio asse verso nord-est, favorendo il graduale afflusso di correnti più gelide dalla Russia entro il prossimo weekend.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 30 Gennaio: nubi irregolari insisteranno principalmente al Sud, con qualche sporadico piovasco sulla Puglia centro-meridionale e sulla Calabria tirrenica. Condizioni di tempo più asciutto e prevalentemente soleggiato altrove, a parte nevicate sui confini alpini orientali verso sera. Le temperature risaliranno di qualche grado nei valori massimi diurni.

Martedì 31 Gennaio: stabilità anticiclone al Centro-Nord, con addensamenti sui confini alpini centro-orientali dove non mancherà qualche nevicata. Disturbi tra il Sud e le Isole, con qualche locale piovasco. Il freddo si attenuerà, con ulteriore aumento termico specie al Nord-Ovest.

Mercoledì 1 Febbraio: scenario più soleggiato anche al Sud. Qualche velatura in arrivo, con nubi più compatte che si ammasseranno sui confini alpini dove s’intensificheranno le nevicate.

Ulteriori tendenze meteo: una nuova irruzione artica potrebbe arrivare a partire dal 3 Febbraio, con maggiori effetti lungo la fascia adriatica del Centro-Sud dove saranno possibili delle nevicate sino a quote molto basse.