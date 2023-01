METEO SINO AL 28 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice ciclonico, colmo d’aria fredda artica, continua a condizionare il meteo sull’Italia. L’instabilità resta protagonista su parte del Centro-Sud, con ancora temporali, grandine, vento ed ulteriori nevicate a bassa quota. La neve è caduta particolarmente copiosa lungo la dorsale appenninica sui versanti esposti del lato adriatico.

Le temperature risultano piuttosto basse, con gelate diffuse anche in pianura non solo al Nord. Le correnti che affluiscono verso l’Italia tendono ad essere più fredde anche nei bassi strati. Siamo nella fase acuta di quest’ondata di freddo artico, che insisterà anche nei prossimi giorni. Non ci dobbiamo attendere a breve la fine di questa fase invernale.

La circolazione depressionaria fredda insisterà sul Mediterraneo Centrale anche nella prima parte della nuova settimana. Nella giornata di lunedì un nuovo impulso instabile prenderà di mira la fascia adriatica centro-settentrionale per sfondare anche verso la Val Padana con neve a quote bassissime, se non a tratti in pianura. La neve a bassa quota coinvolgerà anche Toscana e Marche.

Tra martedì e mercoledì il vortice perderà un po’ d’intensità e anche il freddo si stempererà leggermente, pur con temperature sempre basse. Dopo metà settimana sembra probabile la discesa di una nuova irruzione fredda artica verso il Mediterraneo, che riattiverà la circolazione ciclonica proprio sui mari italiani con una nuova recrudescenza del maltempo invernale.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 23 Gennaio: la risalita di un fronte perturbato dall’Adriatico causerà un peggioramento al Nord, con nevicate localmente fino in pianura, specie su Emilia Romagna e poi nella sera in Piemonte, a bassissime quote tra Lombardia e Triveneto. Le precipitazioni, sempre nevose sino a bassa quota, coinvolgeranno anche Toscana, parte nord dell’Umbria e Marche. Variabilità al Centro-Sud, con nuovi rovesci in giornata su Isole e zone tirreniche, nevosi in collina.

Martedì 24 Gennaio: nuvolosità irregolare al Nord, con qualche debole spruzzata di neve sino attorno ai 400/500 metri su Ovest Piemonte ed Alpi Orientali, ma in miglioramento. Maggiori sprazzi di sole al Centro-Sud, con rovesci più probabili tra il medio versante tirrenico e le due Isole Maggiori. Qualche precipitazione interesserà anche il medio adriatico, con neve sino in collina.

Mercoledì 25 Gennaio: il grosso dell’instabilità si localizzerà tra Calabria ed Isole, con rovesci e neve sopra gli 800 metri. Attesa una certa nuvolosità anche sulle regioni adriatiche e più compatta al Nord, specie in Piemonte e Liguria, con precipitazioni nevose a partire dalla collina.

Ulteriori tendenze meteo: la circolazione depressionaria sull’Italia sarà riagganciata da una nuova discesa di correnti artiche tra giovedì e venerdì. Ne deriverà un nuovo peggioramento di stampo invernale, con probabili piogge e nevicate soprattutto al Centro-Sud.