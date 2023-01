METEO SINO AL 5 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Quest’avvio di settimana è caratterizzato da meteo più soleggiato e clima leggermente più mite, grazie alla spinta da ovest dell’alta pressione atlantica. Sarà questa una situazione momentanea, in attesa di successive importanti novità inverali per un nuovo affondo artico, la cui traiettoria non è ancora del tutto definita. Lo stesso coinvolgimento dell’Italia è tutto da valutare.

La nuova discesa d’aria fredda si concretizzerà a inizio febbraio, per via della rimonta dell’anticiclone verso nord, in direzione del Regno Unito. Le correnti artiche si metteranno in movimento verso l’Europa Centrale, per poi dirigersi sui Balcani e lambire anche parte dell’Italia entro la giornata di venerdì 3.

Ci attendiamo un calo termico più che altro sui versanti adriatici e poi al Sud, ma senza particolari conseguenze. Il grosso dell’aria fredda sfilerà sui Balcani, mentre l’Italia resterà protetta da un campo di alta pressione che limiterà non poco il raffreddamento. C’è ancora un po’ d’incertezza sulla rotta e quindi anche l’intensità di quest’irruzione artica.

A seguire, verso l’inizio della prossima settimana, si prevede la discesa di un nuovo impulso d’aria artica che potrebbe colpire in modo più diretto la nostra Penisola. A risentire in modo più marcato dell’irruzione artica potrebbero essere sempre le regioni adriatiche e quelle del Sud, ma si attendono conferme riguardo a quest’ipotesi.

NEL DETTAGLIO

Martedì 31 Gennaio: un rapido sistema frontale porterà maggiore nuvolosità tra le Isole Maggiori, la Calabria ed il basso versante adriatico, con qualche piovasco o rovescio. Il tempo si presenterà decisamente soleggiato sul resto d’Italia, con addensamenti sui confini alpini centro-orientali. Le temperature saliranno ulteriormente, portandosi sopra media sul Nord Italia.

Mercoledì 1 Febbraio: più soleggiato anche al Sud, salvo qualche annuvolamento sulle Isole. Attese velature in arrivo a partire dal Nord, ma anche nubi via via più compatte in Liguria e poi ammassate sui confini alpini con nevicate dalla sera.

Giovedì 2 Febbraio: un fronte freddo valicherà le Alpi per poi sfilare sul Basso Adriatico con qualche rovescio in serata. Nubi irregolari interesseranno anche le Isole ed il Basso Tirreno.

Ulteriori tendenze meteo: l’alta pressione tenderà a rafforzarsi ulteriormente sul finire della settimana, con temperature in risalita nei valori massimi. Il freddo potrebbe poi tornare la prossima settimana.