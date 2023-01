METEO SINO AL 17 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’alta pressione è tornata ad imporsi garantendo il temporaneo ritorno verso il meteo stabile. Stavolta lo scudo anticiclonico non appare in grado di proteggere appieno l’Italia. Una rapida perturbazione, meno organizzata della precedente, si appresta a raggiungere il Nord, per poi scivolare giovedì verso le regioni centro-meridionali.

Non mancheranno piogge e rovesci, ma anche qualche spruzzata di neve in montagna con un rinforzo dei venti. Già venerdì sembra che l’anticiclone possa di nuovo parzialmente rimontare da ovest sull’Italia, ma lascerà spazio ad un flusso di correnti miti umide occidentali. L’aria umida favorirà tempo localmente uggioso specie sulle aree tirreniche con qualche debole pioggia.

Domenica 15 è atteso un nuovo peggioramento a causa di una perturbazione in arrivo dalla Francia, con precipitazioni in arrivo su Alpi, Liguria, Nord-Est e Toscana. Questo fronte parrebbe in grado di preannunciare l’auspicata svolta verso condizioni decisamente più invernali già dall’inizio della prossima settimana, con aria via via più fredda che affonderà verso il Mediterraneo.

Una probabile fase di maltempo di stampo pienamente invernale potrebbe prendere vita tra il 17 e il 18 Gennaio, quando un nocciolo d’aria artica favorirebbe la genesi di una bassa pressione mediterranea. Se questa tendenza fosse confermata, potrebbero arrivare nevicate a bassa quota al Centro-Nord con un considerevole calo termico.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 12 Gennaio: peggiora tra regioni centrali adriatiche ed il Sud, con piogge e rovesci localmente anche di forte intensità sulla Calabria tirrenica. I fenomeni tenderanno ad attenuarsi a partire da nord nella seconda parte della giornata. Il tempo si presenterà da subito più stabile al Nord, a parte nevicate sui confini alpini soprattutto lungo i settori alto-atesini.

Venerdì 13 Gennaio: nonostante l’anticiclone, una circolazione di correnti umide occidentali favorirà addensamenti più compatti tra Alpi, Levante Ligure, Toscana, Sardegna e zone meridionali tirreniche, con qualche debole pioggia più probabile tra Campania ed ovest della Calabria.

Sabato 14 e Domenica 15 Gennaio: poche novità sabato, mentre una nuova perturbazione potrebbe farsi strada domenica, con peggioramento al Nord e sulla Toscana.

Ulteriori tendenze meteo: il fronte perturbato si porterà tra Nord-Est e Centro-Sud in avvio di settimana, con temperature in calo. Seguirà una probabile fase di maltempo più fredda verso il 18-20 Gennaio.