METEO SINO AL 24 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

La prima ondata di freddo invernale della stagione sta caratterizzando il meteo di questa parte centrale della settimana sull’Italia. La discesa d’aria artico-marittima dilaga sull’intero bacino centro-occidentale del Mediterraneo, dopo aver invaso l’Europa Centro-Occidentale ponendo fine alla lunga fase di caldo anomalo che ci siamo trascinati per settimane.

Ulteriori impulsi d’aria fredda alimenteranno un vortice ciclonico sui mari italiani, in spostamento da Nord verso Sud. Inevitabilmente si innescheranno violenti contrasti, data la natura dell’aria artico marittima che si presenta molto fredda alle quote superiori dell’atmosfera. Ci saranno temporali, grandine, vento ma soprattutto anche la neve in molte parti d’Italia.

Il maltempo picchierà anche duramente, con possibile arrivo di nevicate fino in pianura su alcuni tratti della Val Padana, a quote molto basse su alcune aree del Centro Italia. Le nevicate si porteranno localmente in collina al Sud. Le temperature caleranno e avremo anche il ritorno delle gelate fino in pianura soprattutto in Val Padana e laddove ci saranno rasserenamenti notturni.

Questa ondata di freddo artico insisterà anche per il weekend del 21-22 Gennaio, quando la circolazione depressionaria sull’Italia richiamerà un secondo vortice freddo dal Centro Europa. Ci sarà un’ulteriore recrudescenza del maltempo invernale, con altra neve a bassa quota. Il freddo invernale, ma anche l’instabilità associata, non molleranno la presa sino almeno al 24-25 Gennaio.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 19 Gennaio: possibile debole neve sino in pianura al Nord tra Triveneto, sud Lombardia ed Emilia Romagna. Neve a bassa quota sulla Liguria interna centro-orientale. Molto instabile sul Centro Italia e Sardegna, con precipitazioni più frequenti sulla fascia tirrenica e neve in collina ma anche a bassa quota sull’interno della Toscana e dell’Umbria. Maltempo anche al Sud con rovesci e qualche temporale. Calo della quota neve lungo l’Appennino, specie tra Molise e Campania.

Venerdì 20 Gennaio: maggiori schiarite al Nord, a parte residue deboli nevicate fino in pianura sulla Romagna, ma in miglioramento. Gelate notturne anche intense in Val Padana. Instabilità sul Centro Italia, con precipitazioni più frequenti sul lato adriatico, nevose dai 200-400 metri. Neve oltre i 700/900 metri al Sud, a quote più basse dalla sera.

Sabato 21 e Domenica 22 Gennaio: situazione molto incerta riguardo la distribuzione delle precipitazioni, con instabilità che si concentrerà su medio-basso versante adriatico, Sud ed Isole Maggiori con neve a bassa quota o in collina.

Ulteriori tendenze meteo: nuovi impulsi freddi alimenteranno l’instabilità anche per i primi giorni della settimana. Non escluso un nuovo coinvolgimento anche del Nord, con rischio di spruzzate di neve in pianura.