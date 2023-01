METEO SINO AL 3 FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Aria fredda sta affluendo sull’Italia, rinnovando il meteo invernale. La zona di bassa pressione presente sul Sud Italia ha ritrovato vigore grazie alla nuova discesa di correnti artiche. Il flusso d’aria fredda è pilotato da correnti di Grecale e Tramontana. Oltre al freddo pungente, si segnalano nevicate a quote basse sulle aree interne delle regioni centrali adriatiche.

L’instabilità andrà localizzandosi domenica all’estremo Sud e su parte dei versanti orientali. Il sole prevarrà invece al Nord e lungo le regioni tirreniche, pur in un contesto freddo con diffuse gelate anche in pianura sulla Val Padana. Il miglioramento delle condizioni meteo deriverà anche dalla parziale rimonta dell’anticiclone dall’Europa Occidentale.

Gli ultimi di Gennaio vedranno una parziale attenuazione del freddo, grazie all’ingresso del ramo orientale dell’anticiclone delle Azzorre. Le correnti settentrionali lambiranno più marginalmente l’Italia, coinvolgendo il medio e basso versante adriatico, ma senza più il freddo intenso dei giorni precedenti.

Lo scenario non varierà nemmeno per l’inizio di Febbraio, in attesa di un probabile nuovo impulso artico atteso a partire dal giorno 3 che riporterà un calo termico e nuove nevicate a quote anche basse. Anche in questo caso, l’instabilità ed il raffreddamento più intenso riguarderanno versanti adriatici. C’è ancora incertezza sulla rotta e quindi anche l’intensità di quest’irruzione artica.

NEL DETTAGLIO

Domenica 29 Gennaio: avremo instabilità più circoscritta all’estremo Sud, in particolare sui settori orientali delle due Isole Maggiori non qualche pioggia o rovescio, oltre alla neve dagli 800/1000 metri. Locali piovaschi interesseranno anche il medio-basso versante adriatico, con neve in collina sull’entroterra ma in attenuazione entro sera.

Lunedì 30 Gennaio: una certa nuvolaglia indugerà principalmente al Sud, con qualche sporadico piovasco sulla Puglia centro-meridionale e sulla Calabria tirrenica. Asciutto altrove, a parte nevicate sui confini alpini orientali. Le temperature risaliranno di qualche grado nei valori massimi.

Martedì 31 Gennaio: prevalenza di stabilità al Centro-Nord, con qualche possibile nebbia in Val Padana. Disturbi tra il Sud e le Isole, con qualche locale piovasco. Il freddo si attenuerà.

Ulteriori tendenze meteo: Febbraio inizierà ancora con sole ed in un contesto un po’ meno freddo, ma con una nuova irruzione artica che potrebbe arrivare a partire dal 3 Febbraio, con maggiori effetti lungo la fascia adriatica del Centro-Sud.