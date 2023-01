METEO SINO AL 22 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Inizia una settimana che avrà connotati meteo pienamente invernali. Un massiccio afflusso di correnti fredde di origine artico-marittima si appresta a dilagare verso il Mediterraneo. Il freddo interessa gradualmente l’Italia a partire dalle regioni del Nord, per poi abbracciare da metà settimana le regioni centrali e in modo progressivo anche il Sud.

La rimonta dell’anticiclone atlantico verso nord, proteso fin sulla Groenlandia, sta causando la discesa di una porzione del Vortice Polare verso l’Europa Centro-Meridionale, con contestuale afflusso più marcato di aria artica dalla Valle del Rodano a partire da mercoledì 18. Inevitabilmente si innescheranno violenti contrasti, con un vortice ciclonico che esalterà il maltempo.

La neve si spingerà diffusamente a tratti a bassa quota prima al Nord, localmente fino in pianura su alcune aree del Nord-Ovest e fino al fondovalle sulle Alpi. Il maltempo picchierà duro al Centro-Sud soprattutto sulla fascia tirrenica già nel corso di martedì, con il graduale afflusso d’aria più fredda che farà via via scendere la quota neve sull’Appennino Centro-Settentrionale.

A metà settimana il freddo e la neve in collina interesseranno il Centro Italia e la Sardegna, ma via via anche il Sud. Probabilmente questa ondata di maltempo invernale ce la trascineremo sino almeno al weekend del 21-22 Gennaio quando potrebbero affluire correnti ancora più fredde nord-orientali che manterranno instabilità favorendo altra neve a bassa quota in particolare al Sud.

NEL DETTAGLIO

Martedì 17 Gennaio: marcato maltempo tra Sardegna, Centro Italia e Campania, con precipitazioni localmente temporalesche e a carattere grandinigeno. Neve a quote ancora elevate in Appennino, ma in calo dalla sera. Peggiora al Nord tra pomeriggio e sera per un nuovo fronte, con possibili spruzzate di neve in pianura tra est Piemonte, Lombardia, entroterra ligure e ovest Emilia.

Mercoledì 18 Gennaio: non sono attese grosse variazioni, con il maltempo che infierirà soprattutto sulle regioni tirreniche. Calo della quota neve sull’Appennino Centro-Settentrionale ed in Sardegna fino in collina. Al Sud Italia neve solo a quote alte, mentre avremo tempo più asciutto al Nord.

Giovedì 19 Gennaio: persistente instabilità tra Emilia e Centro-Sud, con precipitazioni più frequenti sulla fascia tirrenica. Neve fino a bassa quota o in collina sul Centro-Nord Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: il continuo afflusso freddo alimenterà il vortice in spostamento verso il Sud. Rovesci, temporali e neve a quote collinari interesseranno il medio Adriatico e le regioni meridionali.