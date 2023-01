METEO SINO AL 14 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Una perturbazione d’origine atlantica è giunta sull’Italia, con un cambio meteo radicale rispetto all’anticiclone molto mite che ha dominato in modo quasi incontrastato rispetto all’Epifania. La pioggia torna così su gran parte d’Italia ed anche la neve sui rilievi sia alpini che appenninici, sebbene a quote non troppo basse.

Ad inizio settimana la perturbazione, accompagnata da un vortice ciclonico secondario, sfilerà al Centro-Sud seguita da aria più fredda. L’area di bassa pressione si approfondirà al Nord per poi scivolare sull’Adriatico. Il maltempo risulterà più acuto lungo la fascia tirrenica con precipitazioni anche forti a carattere temporalesco fin verso il Sud.

Il contesto si farà decisamente più consono all’inverno con temperature in calo e venti forti, ma già da martedì è prevista una nuova rimonta dell’alta pressione che però sarà temporanea e non chiuderà la porta a nuove perturbazioni. Un rapido peggioramento sfilerà a metà settimana, ma si tratterà di un fronte ben meno organizzato del precedente.

Una certa variabilità potrebbe poi predominare negli ultimi giorni della settimana, anche se con l’anticiclone che riuscirà a farsi di nuovo presente, ma in declino a partire da domenica 15. Le temperature subiranno un po’ di saliscendi, ma non sono previste ondate di freddo. Una svolta più invernale potrebbe avvenire solamente nel corso della prossima settimana.

NEL DETTAGLIO

Lunedì 9 Gennaio: avvio di settimana con le precipitazioni che si localizzeranno tra il Triveneto e il Centro-Sud. Sono attesi temporali anche forti sulla fascia tirrenica. Rovesci sparsi interesseranno inoltre le due Isole Maggiori. Altra neve è attesa in Appennino, fin verso i 1200/1400 metri, e sulle Alpi di confine dagli 800 metri. Migliora in serata al Nord-Est e sulle regioni centrali tirreniche.

Martedì 10 Gennaio: locali condizioni di maltempo insisteranno al Sud, con scrosci di pioggia più forti tra Puglia Settentrionale, Calabria tirrenica e nord della Sicilia. Prevalenza di bel tempo al Centro-Nord, ma con piogge e rovesci ancora ad inizio giornata sul medio versante adriatico.

Mercoledì 11 Gennaio: giornata più stabile e soleggiata quasi ovunque, ma in giornata tornano ad aumentare le nubi a partire dal Nord-Ovest, con precipitazioni in arrivo sulle Alpi Occidentali.

Ulteriori tendenze meteo: seconda parte di settimana tra schiarite e qualche pioggia, con disturbi che nel weekend riguarderanno soprattutto Alpi e regioni tirreniche.