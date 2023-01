METEO SINO AL 19 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Ormai ci siamo ed è confermato il rilevantissimo cambiamento meteo che ci proietterà verso una fase invernale in grande stile sull’Italia. L’anticiclone, ancora presente, sarà costretto a battere in ritirata nel corso del weekend. In questo frangente giungerà una prima perturbazione legata alla depressione fredda che inizierà ad approfondirsi sul Mare del Nord.

Questo fronte aprirà la strada verso condizioni decisamente più invernali che vivremo nella prossima settimana, con l’afflusso di aria via via più fredda d’estrazione artica. Ci attende un cambio di circolazione sullo scacchiere euro-atlantico, con l’anticiclone in risalita verso nord dal medio Atlantico verso la Groenlandia.

Di conseguenza l’aria polare affonderà in pieno sull’Europa Centro-Occidentale fin sul Mediterraneo, dove tenderà a scavare un vortice secondario. Inevitabilmente si innescheranno forti contrasti con spiccato maltempo invernale. Il ciclone freddo dovrebbe prendere vita tra il 17 e il 18 Gennaio, quando è attesa l’intrusione sui mari italiani del nocciolo d’aria artica in quota.

Il primo vero episodio invernale della stagione sta quindi arrivando e su gran parte d’Italia avremo alcuni giorni di maltempo con occasione per neve a bassa quota. La fase acuta dell’irruzione fredda è attesa attorno a metà settimana, ma probabilmente ce la trascineremo sino al weekend del 21-22 Gennaio quando potrebbero affluire correnti più rigide continentali.

NEL DETTAGLIO

Sabato 14 Gennaio: qualche pioggia o rovescio scorrerà tra regioni centrali adriatiche e Sud, con spruzzate di neve in Appennino dai 1200 metri. Rapido miglioramento in giornata, con residui rovesci sino a sera sulla Puglia centro-meridionale e sulla Calabria. Il tempo sarà perlopiù soleggiato sul resto del Paese.

Domenica 15 Gennaio: progressivo peggioramento al Nord, prima sulle Alpi e poi anche tra Liguria e Val Padana con piogge e rovesci verso sera anche diffusi specie tra Lombardia e Triveneto. Neve dai 1000 metri, in calo dalla notte. Rovesci giungeranno anche sull’Alta Toscana.

Lunedì 16 Gennaio: il maltempo entrerà nel vivo, con piogge e rovesci intermittenti al Nord e sulle regioni tirreniche. La neve si porterà fino in collina su Alpi e Nord Appennino.

Ulteriori tendenze meteo: l’aria fredda polare sfonderà in modo più deciso sul Mediterraneo, con maltempo a più riprese sull’Italia e neve a quote basse o collinari.