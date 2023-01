METEO SINO AL 9 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un primo temporaneo attacco all’anticiclone consente il transito di un debole fronte perturbato al Nord e sulla Toscana, ma si tratta di un guasto meteo davvero di poco conto. A seguito di questo passaggio frontale, l’anticiclone tornerà a recuperare e riprenderà a dettare legge sino almeno a tutta l’Epifania ancora con temperature anomale ben sopra la media.

L’inverno resta quindi per ora il grande assente, dopo un Dicembre che è trascorso caldissimo soprattutto sull’Italia Centro-Meridionale. Ora l’alta pressione resisterà ancora per 3-4 giorni anche se ciò non corrisponderà a condizioni di bel tempo diffuso. Le infiltrazioni d’aria umida riguarderanno soprattutto il Nord dove continueranno ad indugiare nubi basse e nebbie.

Il cedimento dell’alta pressione inizierà a concretizzarsi appieno nel weekend, con l’approssimarsi di una perturbazione atlantica. Dopo tante settimane, questo impulso perturbato dovrebbe determinare un corposo cambiamento meteo, con precipitazioni diffuse al Centro-Nord e il ritorno della tanto agognata neve sulle Alpi.

Questa perturbazione potrebbe rappresentare una svolta e dare avvio ad una fase più dinamica, segnata dal passaggio di altri fronti atlantici. Il contesto si farebbe quindi più consono all’inverno, anche se al momento non sono in vista ondate di freddo significative. Il gelo resterà distante, confinato tra Europa Orientale, Russia e Penisola Scandinava.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 4 Gennaio: variabilità tra Levante Ligure e regioni centrali tirreniche, con qualche sporadico piovasco, ma con tendenza a maggiori aperture del cielo. I rasserenamenti prevarranno sul resto del Centro-Sud, pur tra parziali annuvolamenti, e sull’Arco Alpino. In Val Padana il cielo rimarrà grigio per nubi basse e banchi di nebbia.

Giovedì 5 Gennaio: non sono attese particolari novità ma con molte nubi basse lungo l’area tirrenica e il Levante Ligure dove è attesa qualche isolata pioviggine. Prevalenti schiarite altrove e nebbie in Val Padana. Precipitazioni sono attese sulle Alpi di confine centro-orientali.

Venerdì 6 Gennaio: la giornata dell’Epifania vedrò ancora molte nubi su regioni tirreniche ed Isole Maggiori, con qualche isolato debole piovasco intermittente. Il grigiore insisterà in Val Padana.

Ulteriori tendenze meteo: nel corso del weekend l’alta pressione potrebbe cedere in modo più incisivo dinanzi alle correnti nord-atlantiche, con ritorno verso uno scenario più consono all’inverno. Domenica si prevede un peggioramento, con piogge più organizzate.