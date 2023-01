METEO SINO ALL’8 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Dopo il Capodanno da tepore primaverile, iniziamo a scorgere i primi segnali evidenti di un cambiamento delle condizioni meteo. L’anticiclone subtropicale rimane ancora in sella, ma inizia a cedere lungo il perimetro occidentale a causa di nuove incalzanti infiltrazioni atlantiche. Una prima perturbazione è alle porte e si appresta a causare un peggioramento al Nord.

Ci sarà qualche pioggia in più martedì 3 Gennaio sul Settentrione, ma anche su parte delle regioni centrali tirreniche. Tutto sommato si tratterà di effetti di poco conto, considerando che l’anticiclone rimarrà ancora presente, pur arretrando il proprio baricentro verso ovest. Al seguito della perturbazione si farà strada qualche spiffero d’aria più fredda da nord, con temperature in lieve calo.

Il caldo anomalo subirà uno stop, anche se ancora non si può parlare d’inverno. L’alta pressione riuscirà in qualche modo a rintuzzare gli assalti perturbati e resistere sino almeno all’Epifania, quando peraltro tenderà di nuovo a rafforzarsi almeno temporaneamente. Ci sarà quindi ancora tempo perlopiù stabile, a parte infiltrazioni umide che riguarderanno soprattutto il Nord Italia.

Per una ripartenza dell’inverno bisognerà attendere il prossimo weekend, quando non è da escludere un peggioramento derivante dall’affondo di una saccatura perturbata nord-atlantica. In questo frangente appare confermato un cambio di circolazione, con l’anticiclone in ritirata verso posizioni decisamente più occidentali che consentiranno intrusioni perturbate potenzialmente fredde.

NEL DETTAGLIO

Martedì 3 Gennaio: atteso un peggioramento al Nord, collegato alla perturbazione atlantica in arrivo dalla Francia che causerà deboli piogge sparse e nevicate sulle Alpi a quote medio-alte, più in basso sulle creste confinali. Qualche piovasco non mancherà anche sul medio-alto versante tirrenico, mentre ci sarà sole prevalente sul resto d’Italia.

Mercoledì 4 Gennaio: residue condizioni di variabilità al Centro-Nord con qualche piovasco tra Levante Ligure e Toscana, ma con tendenza ad ampie aperture del cielo. Affluirà aria più fresca, con attenuazione del caldo anomalo soprattutto in montagna.

Giovedì 5 Gennaio: scenario stabile, ma con molte nubi basse lungo l’area tirrenica e il Levante Ligure dove è attesa qualche isolata pioviggine. Prevalenti schiarite altrove e nebbie in Val Padana.

Ulteriori tendenze meteo: giornata della Befana poco evolutiva tra sole e una certa nuvolosità al Centro-Nord. A seguire l’alta pressione potrebbe cedere in modo più incisivo dinanzi alle correnti nord-atlantiche, con ritorno verso uno scenario più consono all’inverno.