METEO SINO AL 10 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’alta pressione torna a spingere con forza sull’Italia, dopo il primo debole transito di una perturbazione che ha portato conseguenze meteo di poco conto, a parte qualche pioggia più intensa in Liguria. L’anticiclone continuerà a dettare legge sino almeno a tutta l’Epifania ancora con temperature anomale ben sopra la media stagionale.

Non vi è sull’Italia ancora alcuna traccia d’inverno, dopo un Dicembre che è risultato tra i più caldi di sempre soprattutto sull’Italia Centro-Meridionale. Il regime di alta pressione non sarà in grado di garantire bel tempo diffuso, come sovente avviene in inverno. Le infiltrazioni d’aria umida riguarderanno soprattutto il Nord dove continueranno ad indugiare nebbie e nubi basse.

Lo stop all’anticiclone arriverà nel weekend, con l’avvicinamento di una perturbazione atlantica. Dopo tante settimane, questo fronte sarà in grado di causare un corposo cambiamento meteo a partire soprattutto da domenica, con precipitazioni diffuse al Centro-Nord e il ritorno della tanto agognata neve sulle Alpi sino a quote medie.

Ad inizio settimana la perturbazione, accompagnata da un vortice ciclonico, sfilerà al Centro-Sud seguita da aria più fredda. Il contesto si farebbe quindi più consono all’inverno, anche se al momento non sono in vista ondate di freddo significative. Ci sarà però una fase più dinamica nel corso della prossima settimana, con il passaggio di ulteriori perturbazioni.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 5 Gennaio: nonostante l’anticiclone, ci sarà una diffusa presenza di nubi basse lungo l’area tirrenica e la Liguria centro-orientale dove è attesa qualche isolata pioviggine. Prevalenti schiarite altrove, ma con grigione in Val Padana per nuvolosità bassa e nebbie. Un fronte lambirà le Alpi Centro-Orientali, con precipitazioni lungo le aree di confine.

Venerdì 6 Gennaio: poche novità per l’Epifania grazie al dominio dell’anticiclone. Permarranno molte nubi su regioni tirreniche ed Isole Maggiori, con qualche isolato debole piovasco intermittente specie tra Toscana ed Alto Lazio. Nubi e nebbie in Val Padana, specie lungo il Po.

Sabato 7 e Domenica 8 Gennaio: una perturbazione premerà da ovest e farà il suo ingresso domenica con peggioramento netto al Nord e su parte delle regioni centrali.

Ulteriori tendenze meteo: l’alta pressione dovrebbe cedere in modo più incisivo dinanzi alle correnti nord-atlantiche, con ritorno verso uno scenario più consono all’inverno in avvio di settimana.