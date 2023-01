METEO SINO AL 1° FEBBRAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un’area ciclonica insiste al Sud Italia e sta per essere rialimentata da un nuovo impulso freddo artico, che riporterà una recrudescenza del meteo invernale. Le correnti fredde, in rapida discesa dalle alte latitudini, si apprestano a traboccare sull’Italia dalla Porta della Bora. Il fronte artico alimenterà la circolazione ciclonica mediterranea, con un nuovo abbassamento delle temperature.

I maggiori effetti si avranno tra le regioni centrali adriatiche ed il Sud, con la neve che tornerà a cadere a quote più basse in collina lungo la dorsale appenninica. Il freddo si farà sentire un po’ ovunque, per il weekend, segnato dai venti di Grecale e Tramontana, con l’instabilità che andrà localizzandosi all’estremo Sud e su parte dei versanti adriatici.

Le regioni del Nord e quelle tirreniche rimarranno più protette e quindi godranno di tempo più stabile e soleggiato, pur in un contesto freddo con diffuse gelate anche in pianura sulla Val Padana. Come tendenza, sull’Italia persisterà una circolazione d’aria fredda con temperature invernali anche per gli ultimi giorni del mese, quelli della Merla.

Un nuovo fronte artico colpirà l’Italia ad inizio settimana, con altre nevicate a bassa quota tra le Adriatiche ed il Sud. Questo nuovo impulso freddo colpirà forse in modo più marginale la Penisola, in quanto da ovest si inizierà a contrapporre un’alta pressione che potrebbe poi conquistare gradualmente l’Italia nei giorni successivi.

NEL DETTAGLIO

Venerdì 27 Gennaio: l’area ciclonica, alimentata dall’aria più fredda, causerà instabilità tra le regioni adriatiche, parte del Lazio e del Sud Italia, oltre alle due Isole Maggiori. La neve potrebbe cadere di nuovo a quote basse, anche in collina a parte dai versanti adriatici della dorsale appenninica. Prevarrà il sole al Nord e sul medio-alto versante tirrenico.

Sabato 28 Gennaio: tempo in miglioramento, ma freddo intenso e diffuso con venti sostenuti settentrionali. Ancora instabile su medio-basso adriatico, zone interne appenniniche e parte del Sud, con fioccate di neve in collina o a bassa quota. Le temperature sono attese in ulteriore lieve calo.

Domenica 29 Gennaio: il grosso dell’instabilità interesserà Calabria e Sicilia orientale, con temporali. Qualche piovasco è atteso anche lungo le Adriatiche, con neve a bassa quota sull’interno.

Ulteriori tendenze meteo: variabilità di stampo invernale, con altra aria artica ad accompagnare veloci passaggi frontali più attivi sui versanti orientali della Penisola.