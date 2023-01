METEO SINO AL 31 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

L’inverno resta protagonista con la persistenza di una circolazione ciclonica che determina meteo ancora molto instabile al Sud e sulle Isole Maggiori. La depressione ha perso vigore, ma non ci dobbiamo attendere a breve la fine di questa fase invernale. Un nuovo impulso artico si sta infatti muovendo dalle alte latitudini e punta in direzione del Mediterraneo.

Il fronte freddo alimenterà la circolazione ciclonica mediterranea da venerdì, determinando così una nuova accentuazione del maltempo invernale. I maggiori effetti si avranno tra le regioni centrali adriatiche ed il Sud, con la neve che tornerà a cadere a quote più basse in collina lungo la dorsale appenninica. Le temperature caleranno un po’ su tutta Italia.

Il freddo si farà acuto per il weekend, segnato dai venti di Grecale e Tramontana, con l’instabilità che andrà localizzandosi all’estremo Sud e su parte dei versanti adriatici. Le regioni del Nord e quelle tirreniche rimarranno più protette e quindi godranno di tempo più stabile e soleggiato, pur in un contesto freddo con diffuse gelate anche in pianura sulla Val Padana.

Come tendenza, sull’Italia persisterà una circolazione d’aria fredda con temperature invernali anche per gli ultimi giorni del mese. La tradizione, che vuole gli ultimi giorni di Gennaio molto freddi (i Giorni della Merla) verrà rispettata. Un nuovo fronte artico colpirà l’Italia tra il 31 Gennaio ed il 1° Febbraio, con altre nevicate a bassa quota tra le Adriatiche ed il Sud.

NEL DETTAGLIO

Giovedì 26 Gennaio: l’instabilità continuerà ad imperversare tra il Sud e le due Isole Maggiori, con frequenti rovesci e nevicate sui rilievi al di sopra degli 800/1000 metri. Un miglioramento è atteso in Sardegna nel corso della giornata. Piogge interesseranno anche le regioni centrali adriatiche ed in forma più intermittente il Lazio con neve dagli 800 metri, mentre il tempo sarà più stabile altrove.

Venerdì 27 Gennaio: il nuovo impulso freddo artico rinnoverà l’instabilità tra le regioni adriatiche e parte del Sud. La neve potrebbe cadere di nuovo a quote basse, anche in collina a parte dai versanti adriatici della dorsale appenninica. Prevarrà il sole al Nord e sulle Tirreniche.

Sabato 28 e Domenica 29 Gennaio: tempo in miglioramento, ma freddo intenso e diffuso. Residua instabilità sul medio-basso adriatico e parte del Sud, con fioccate di neve in collina o a bassa quota.

Ulteriori tendenze meteo: condizioni invernali, con nuovo peggioramento su parte d’Italia nell’ultimo giorno di Gennaio per il passaggio di un nuovo fronte instabile seguito da altra aria artica.