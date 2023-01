METEO SINO AL 16 GENNAIO 2023, ANALISI E PREVISIONE

Un vortice di bassa pressione influenza ancora il meteo su parte d’Italia, con piogge e temporali al Sud e sul medio-basso versante adriatico. L’afflusso d’aria più fredda, con venti sostenuti settentrionali, ha riportato la neve anche lungo la dorsale appenninica centro-meridionale. I fiocchi sono scesi localmente fin sotto i 1000 metri d’altitudine.

Le condizioni meteo stanno migliorando rapidamente ed è già il sereno al Nord e lungo la fascia tirrenica. A seguito dell’allontanamento della perturbazione, si farà di nuovo strada l’anticiclone che stavolta non avrà però modo di affermarsi e non chiuderà quindi la porta a nuove perturbazioni. Già mercoledì un nuovo fronte si porterà verso le Alpi, valicandole verso fine giornata.

La perturbazione sfilerà poi rapidamente Nord-Est e Centro-Sud, ma si tratterà di un fronte ben meno organizzato del precedente. Già venerdì sembra che l’anticiclone possa di nuovo parzialmente rimontare sull’Italia, anche se lascerà spazio ad un flusso di correnti miti umide occidentali che favoriranno tempo localmente uggioso specie sulle aree tirreniche con qualche piovasco.

Un cambiamento più significativo potrebbe subentrare a partire da domenica, preannunciando una svolta di stampo decisamente più invernale per la prossima settimana. Sono attesi affondi perturbati più incisivi coadiuvati da aria artica, anche se al momento non sono in previsione ondate di freddo importanti che possano portare il crudo inverno.

NEL DETTAGLIO

Mercoledì 11 Gennaio: torna la stabilità su tutta Italia con diffuse condizioni di bel tempo soleggiato, a parte annuvolamenti sul settore del basso adriatico. In giornata tornano ad aumentare le nubi al Nord, con precipitazioni in arrivo a partire dalle Alpi a causa di una nuova perturbazione atlantica. In serata i fenomeni si porteranno verso la Lombardia ed il Triveneto.

Giovedì 12 Gennaio: il fronte perturbato atlantico porterà qualche pioggia o rovescio tra regioni centrali adriatiche ed il Sud, dove non mancheranno locali temporali tra Calabria e Basilicata. Netto miglioramento al Nord, a parte nevicate sui confini alpini oltre i 1000 metri

Venerdì 13 Gennaio: un flusso mite e umido occidentale favorirà addensamenti più compatti tra Alpi, Levante Ligure, Toscana, Sardegna e zone meridionali tirreniche, con qualche debole pioggia.

Ulteriori tendenze meteo: una nuova perturbazione potrebbe farsi strada domenica, con meteo in peggioramento al Nord e sulle regioni centro-settentrionali tirreniche.