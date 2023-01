HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le proiezioni odierne necessitano di una premessa. I modelli matematici evidenziano discrepanze importanti, discrepanze che evidentemente non ci consentono di stilare una proiezioni meteo climatica univoca.

Da un lato c’è chi propende per un ritorno dell’Alta Pressione, dall’altro lato c’è chi da più peso a nuove ondulazioni del getto d’alta quota con conseguente inserimento di vortici artici sul Mediterraneo. Va detto che entrambi gli scenari evidenziano la presenza di un sottile equilibrio atmosferico che potrebbe risolversi in un modo o nell’altro.

L’Alta Pressione è prossima alle nostre regioni, difatti è collocata sull’Europa occidentale. Anche qualora dovesse realmente tornare a trovarci, potrebbe trattarsi di una visita temporanea. Vi spieghiamo i motivi.

IL METEO A BREVE TERMINE

Anzitutto dobbiamo dirvi che l’ampia circolazione depressionaria, scavatasi a seguito della possente irruzione artica, riceverà ulteriori apporti d’aria fredda durante il fine settimana.

Tali apporti non faranno altro che rinvigorire la struttura depressionaria, ben centrata sulle nostre regioni. Significa che continuerà a far freddo e significa che potranno svilupparsi condizioni d’instabilità a carattere locale.

Eventuali precipitazioni, sulle quali torneremo dettagliatamente nei prossimi giorni, potranno assumere carattere nevoso a bassissima quota.

LE NOVITA’ PER FEBBRAIO

E’ chiaro che quanto evidenziato in apertura rappresenterebbero importanti novità per il mese di febbraio. Crediamo comunque che anche qualora l’Alta Pressione dovesse riuscire a prendere il sopravvento dovrebbe trattarsi di una rimonta temporanea.

Difatti il temporaneo riaccorpamento del Vortice Polare potrebbe facilitare il ritorno del bel tempo, ma trattandosi appunto di manovre temporanea potrebbero fare da apripista a un nuovo più incisivo cambiamento nel corso della seconda decade di febbraio. Un cambiamento che rivolgerebbe lo sguardo ad est, quindi all’aria gelida continentale.

IN CONCLUSIONE

Lo scriviamo da giorni e lo scrivono anche i colleghi: l’Inverno non è finito. Potrebbe riservare altre importanti sorprese, sia in termini di freddo – addirittura gelo – sia in termini di neve.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.