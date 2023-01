POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Modelli matematici che puntano, da qualche giorno, nella stessa direzione. La prossima settimana dovrebbe proporci una svolta meteo climatica importante, svolta che dovrebbe consegnarci nelle mani dell’Inverno. Quello vero, quello capace di far nevicare a bassa quota.

Lo spostamento dell’Alta Pressione in direzione ovest, tra le Azzorre e la Penisola Iberica, si sta rivelando essenziale, così come si rivelerà essenziale lo scivolamento di un ramo del Vortice Polare in direzione sud. A quel punto dovrebbe innescare una possente irruzione artica il cui obbiettivo dovrebbe essere rappresentato dall’Europa centro occidentale e dal bacino del Mediterraneo.

A seguire, tra l’altro, potremmo addirittura assistere a una chiusura continentale ovvero a una seconda ondata di freddo stavolta più consistenti perché proveniente da est-nordest.

IL METEO A BREVE TERMINE

Attualmente stiamo assistendo a un nuovo tentativo di espansione dell’Alta Pressione. Tentativo che non andrà a segno o meglio, sulle nostre regioni giungerà una propaggine orientale che non riuscirà a proteggerci da ulteriori impulsi freddi nord atlantici – o polari che dir si voglia – i cui effetti verranno percepiti un po’ dappertutto. Sia in termini di temperature che in termini di precipitazioni.

Difatti avremo, tra giovedì e sabato, ulteriori fenomeni. Dapprima all’estremo Sud, successivamente su Alpi, medio basso Adriatico e nuovamente Sud Italia. La ventilazione resterà sostenuta dai quadranti settentrionali e le temperature dovrebbero riprendere a salire di qualche grado nel corso del fine settimana.

L’INVERNO SEMBRA RISVEGLIARSI

Le dinamiche descritte in apertura dovrebbe garantire un’accelerazione invernale per gran parte della seconda metà di gennaio.

Dopo l’irruzione artica, sulla quale sembrano non esserci più dubbi, andrà valutata la chiusura continentale. Ovvero un’estensione dell’Alta Pressione verso la Scandinavia, laddove nel frattempo potrebbe svilupparsi una temporanea struttura anticiclonica.

A quel punto aria gelida continentale potrebbe affluire sull’Europa orientale e da lì puntare le nostre regioni provocando una recrudescenza invernale ben più consistente.

IN CONCLUSIONE

L’Inverno potrebbe riservarci interessantissime sorprese nella seconda metà di gennaio, ma a quel punto non possiamo escludere che anche il mese di febbraio possa assumere connotati pienamente invernali.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.