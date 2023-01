POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I ragionamenti meteo climatici che si potrebbero fare, in virtù delle proiezioni modellistiche attuali, sarebbero diversi. Possiamo semplificare, vista la sede previsionale, dicendovi che siamo giunti a un bivio stagionale e che l’Inverno dovrà riprendersi al più presto.

Una necessità imposta dalle pesanti anomalie anticicloniche delle ultime 2 settimane. Tuttavia, dopo vari tentennamenti, i centri di calcolo internazionali supportano convintamente la tesi del cambiamento.

Cambiamento che si sta iniziando a realizzare, cambiamento che dovrebbe entrare nel vivo nel corso della prossima settimana. Seguiremo ogni fase dettagliatamente, la cosa importante da sottolineare è che molto probabilmente tornerà il maltempo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Al momento permane una discreta protezione anticiclonica, ma rispetto ai giorni scorsi stiamo già percependo un indebolimento dell’Alta Pressione.

Indebolimento dettato da infiltrazioni di aria fresca nord atlantica, con conseguente strutturazione di un vortice ciclonico secondario i cui effetti saranno sì limitati, ma avranno l’onere di indebolire le fondamenta dell’Alta Pressione e ciò sarà importante ai fini della svolta ben più consistente della prossima settimana.

Da qui a domenica avremo sì un aumento della nuvolosità, specie sui settori occidentali d’Italia, ma i fenomeni saranno davvero sporadici eccezion fatta per delle nevicate lungo l’arco alpino.

INVERNO, ORA O MAI PIU’???

Il cambiamento, vero, dovrebbe avvenire nel corso della prossima settimana. Le depressioni nord atlantiche scivoleranno verso sud, arrivando a lambire le Alpi. Contestualmente vi sarà lo spostamento dell’Alta Pressione verso la Penisola Iberica, così facendo avremo un calo dei geopotenziali anche nel Mediterraneo centrale, ovvero l’inserimento di un’ansa depressionaria che dovrebbe provocare un’ondata di maltempo più vivace.

Maltempo e temperature in calo, temperature che dopo aver stazionato per lungo tempo ben oltre le medie stagionali si dovrebbero riportare su valori più consoni al periodo. Se sarà un antipasto di manovre invernali più cospicue lo sapremo tra non molto, fatto sta che il dominio anticiclonico potrebbe essere giunto realmente al capolinea.

IN CONCLUSIONE

La svolta, così come l’abbiamo definita, ci sarà. Se sarà definitiva lo vedremo, quel che sappiamo è che alcuni segnali atmosferici suggeriscono possibili irruzioni fredde entro metà gennaio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.