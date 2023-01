POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Dubbi fugati. Nei prossimi giorni terminerà il possente dominio anticiclonico, dominio tutt’ora in atto ma che localmente mostra segnali di stanchezza. Non è un caso, infatti, che nei prossimi giorni refoli d’aria fresca siano destinati a indebolire l’Alta Pressione tramite l’inserimento di una piccola goccia fredda in quota.

Verranno minate le fondamenta anticicloniche, significa che ben presto andremo incontro a peggioramenti ben più consistenti. Già durante la prima metà della prossima settimana dovrebbe subentrare un affondo depressionario atlantico, foriero di maltempo in varie zone d’Italia. Importante evidenziare il calo termico consistente, ma tenete conto che si partirà da temperature assolutamente anomale. Diciamo che si tornerà a ridosso della normalità stagionale.

IL METEO A BREVE TERMINE

I refoli d’aria fresca, di provenienza evidentemente oceanica, si insinueranno all’interno dell’Alta Pressione nel corso della fase centrale di settimana. Si strutturerà una goccia fredda che scivolerà velocemente verso il Nord Africa, senza peraltro arrecare grossi fenomeni nelle nostre regioni occidentali. Potrebbe scapparci qualche piovasco o degli occasionali scrosci di pioggia, ma nulla più.

Il ruolo della goccia fredda sarà quello di indebolire le fondamenta anticicloniche e il progressivo rinforzo delle depressioni nord atlantiche dovrebbe innescare un più corposo peggioramento nella prima metà della prossima settimana. Peggioramento che vedrebbe tornare piogge di un certo peso, ma anche nevicate e soprattutto un diffuso calo delle temperature.

INVERNO, SEGNALI INCORAGGIANTI

E’ evidente che si stia cercando una via d’uscita dallo stallo anticiclonico che ha letteralmente spodestato l’Inverno.

La via d’uscita sembra prospettarsi, sia in termini di normalità stagionale – col ritorno del maltempo e il robusto calo delle temperature – sia in termini di possibili eventi invernali. Scrutando i modelli matematici, infatti, possiamo notare proiezioni orientate verso una maggiore dinamicità stagionale e all’interno di tale dinamicità potrebbe scapparci – verso metà mese o comunque prima dell’ultima decade di gennaio – un’irruzione fredda addirittura di matrice continentale.

IN CONCLUSIONE

Svolta che sta per arrivare, se poi sarà svolta definitiva o meno lo vedremo. A questo punto è fondamentale porre fine al dominio dell’Alta Pressione.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.