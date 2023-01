POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Condizioni meteo climatiche che stanno cambiamento. Un cambiamento indotto dall’indebolimento dell’Alta Pressione, a sua volta innescato dall’intrusione di una goccia fredda a ovest della Sardegna. Nei prossimi giorni vi sarà uno spostamento della struttura anticiclonica verso la Penisola Iberica e contestualmente l’abbassamento del fronte polare esporrà il nostro Paese a una serie di peggioramenti vagamente invernali.

Torneranno le precipitazioni, che potrebbero risultare localmente abbondanti, ma soprattutto scenderanno le temperature e le ultimissime proiezioni termiche confermano che torneremo a respirare un po’ d’aria invernale. Non stiamo parlando di ondate di freddo clamorose, al momento non s’intravede nulla di tutto ciò, ma stiamo parlando di uno scenario meteo climatico comunque invernale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nelle ultime ore è aumentata la nuvolosità, specie sui settori occidentali. Aumento dettato dal passaggio della goccia fredda a ovest della Sardegna e destinata a minare le fondamenta della struttura anticiclonica.

Diciamo che farà da apripista al vigoroso, rapido peggioramento d’inizio settimana prossima. In realtà l’ondata di maltempo dovrebbe entrare nel vivo domenica, a cominciare dal Nordovest, alto Tirreno e Sardegna, per propagarsi in seguito al Centro Sud.

Trattandosi di perturbazione proveniente da nordovest saranno le aree occidentali quelle maggiormente esposte ai fenomeni. Il calo delle temperature sarà generalizzato e sui rilievi tornerà la neve. Copiosa lungo l’arco alpino.

GENNAIO E L’INVERNO

Riprendendo quanto scritto in apertura, quel che possiamo dirvi è che l’ipotesi “polare” viene presa in considerazione soprattutto dai modelli matematici europei, mentre a detta di quelli americani l’Alta Pressione potrebbe tornare a trovarci. Non un’Alta Pressione Subtropicale, ma comunque in grado di dar luogo a condizioni di stabilità atmosferica.

Al momento ci sentiamo di dare maggior peso all’ipotesi europea, quindi confidiamo in ulteriori affondi perturbati di matrice polare che servirebbero almeno a mantenere il quadro meteo climatico vagamente invernale.

IN CONCLUSIONE

Inverno che continua a faticare non poco e che molto probabilmente dovrà ancora sottostare alla forza record del Vortice Polare.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.