POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

C’è chi ancora la definisce parentesi invernale, a nostro avviso si sta aprendo una fase meteo climatica piuttosto complessa. Una fase dai connotati spiccatamente invernali, che porterà freddo e nevicate diffuse.

L’irruzione artica sta per entrare nel vivo ma ciò che preme evidenziare è che le dinamiche atmosferiche – governate dal Vortice Polare – potrebbero riservare ulteriori sorprese da qui ai primi di febbraio. Pare sempre più probabile una seconda ondata di freddo fin dalla prossima settimana, stavolta però proveniente soprattutto dai quadranti orientali e che se dovesse trovare riscontro potrebbe portarci aria gelida continentale.

IL METEO A BREVE TERMINE

L’irruzione artica, come detto, sta entrando nel vivo. Il freddo sta per tracimare sul Mediterraneo, schivando l’ostacolo alpino soprattutto dalla Valle del Rodano. Tale irruzione complicherà non poco il quadro previsionale, difatti la risposta dei nostri mari non si farà attendere e si creeranno le condizioni ideali per la genere di vortici ciclonici secondari.

Il più cattivo potrebbe svilupparsi nella giornata di venerdì a ridosso della Sardegna e dopo aver attraversato l’isola dovrebbe impattare nelle regioni del Centro Sud. Si prospettano fenomeni particolarmente intensi, che viste le caratteristiche dell’aria presente potrebbero assumere carattere nevoso a bassa quota.

INVERNO IN NETTA ASCESA

Ovviamente dovremo seguire l’evoluzione step by step, difatti non è ancora ben chiaro se il Vortice Polare verrà destabilizzato talmente tanto da andare in rottura. A prescindere da ciò quel che emerge dai modelli matematici è la possibile estensione dell’Alta Pressione verso nordest, con conseguente rientro di aria fredda dai quadranti orientali.

Una dinamica pienamente invernale, che a quel punto spalancherebbe le porte all’ingresso di aria gelida continentale con effetti importanti dal punto di vista delle nevicate a bassa quota. E’ prematuro andare sui dettagli, prima dovremo confermare l’impianto evolutivo dopodiché si potranno fare tutti i ragionamenti del caso.

IN CONCLUSIONE

Fatto sta che l’Inverno, apparentemente al palo, si sta improvvisamente risvegliando e dopo 2 anni di nulla assoluto potrebbe prendersi una bella rivincita.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.