POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

I modelli matematici, pian piano, si stanno orientando convintamente su dinamiche meteo climatiche pienamente invernali. L’Alta Pressione, in spostamento verso la Penisola Iberica, potrebbe non avere la forza necessaria per riposizionarsi sulle nostre regioni, contestualmente un Vortice Polare particolarmente forte potrebbe innescare un’estensione delle masse d’aria del Circolo Polare Artico verso sud.

Il Mediterraneo potrebbe rappresentare uno degli obbiettivi principali e stavolta le nostre regioni potrebbero risultare le più esposte. E’ ancora presto per sciogliere la prognosi, la traiettoria dell’eventuale irruzione artica rappresenterà certamente una spina nel fianco dei centri di calcolo internazionali e conseguentemente il quadro previsionale necessiterà di costanti rivisitazioni.

IL METEO A BREVE TERMINE

Lo spostamento dell’Alta Pressione verso ovest è da considerarsi elemento fondamentale anche nell’evoluzione meteo climatica a breve termine. Difatti anche nei prossimi giorni le correnti fredde polari dovrebbero scivolare lungo il fianco orientale della struttura anticiclonica e così facendo dovrebbero continuare a coinvolgere le nostre regioni.

Nelle prossime 24 ore dovrebbe transitare un piccolo vortice ciclonico secondario, in rapido scivolamento da nord verso sud. Un passaggio perturbato che porterà altre piogge e nevicate. A seguire spiccata variabilità, con possibile recrudescenza instabile su adriatiche e Sud nel corso del fine settimana.

L’INVERNO POTREBBE RISVEGLIARSI

Riprendendo il quadro evolutivo esposto in apertura, possiamo aggiungere che qualora l’irruzione artica dovesse prendere il sopravvento potremmo assistere a una vera accelerazione invernale.

Le temperature crollerebbero, portandosi per la prima volta in stagione al di sotto delle medie stagionali. Ciò favorirebbe, ovviamente, un calo della quota neve che a quel punto potrebbe spingersi facilmente in collina.

Ci teniamo ancora una volta a sottolineare che non si tratta di una previsione, ma di un trend evolutivo che avrà sicuramente necessità di rivisitazioni anche importanti.

IN CONCLUSIONE

Inverno che sembra volerci provare convintamente e il mese di gennaio, come sempre, potrebbe rivelarsi il più propizio a dinamiche di un certo tipo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.