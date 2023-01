POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Chi segue costantemente le nostre proiezioni sa molto bene che i modelli matematici, da giorni, stanno provando a inquadrare un cambiamento delle condizioni meteo climatiche. Il periodo dovrebbe essere quello attorno all’Epifania e le dinamiche dovrebbero condurci perlomeno a dei peggioramenti – con conseguente ritorno delle precipitazioni – e alla normalità termica.

Secondo autorevoli centri di calcolo internazionali potremmo andare incontro a un arrivo del freddo, freddo che potrebbe essere di matrice artica e che potrebbe portarci il vero Inverno. Ma prima di poter sciogliere la prognosi abbiamo necessità di ulteriori conferme, soprattutto di capire cosa farà il Vortice Polare.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo la temporanea attenuazione del campo anticiclonico sta terminando. Difatti il promontorio d’Alta Pressione di chiara matrice subtropicale si sta nuovamente imponendo nel cuore del Mediterraneo e gli effetti non si faranno attendere.

Le temperature riprenderanno ad aumentare – non è che siano scese più di tanto, questo va detto – e il sole dominerà letteralmente la scena. Ovviamente non mancheranno nebbie, anche fitte, in molte aree pianeggianti e vallive, ma l’aspetto più rilevante sarà certamente quello termico.

Difatti si prospettano anomalie simili alle precedenti, pertanto prepariamoci a un clima tipicamente primaverile in molte città d’Italia.

SEGNALI DI VERO INVERNO

Lo ripetiamo, prima di poter sciogliere definitivamente la prognosi dobbiamo attendere di capire quali saranno le vere dinamiche atmosferiche. Ossia dovremo capire se il Vortice Polare mollerà la presa oppure no.

Fatto sta che i modelli matematici, inutile negarlo, stanno mostrando da vari giorni un cambiamento sostanziale inquadrabile tra l’Epifania e la conclusione della prima decade di gennaio. Cambiamento di stampo invernale, che potrebbe portare il freddo artico nel cuore del Mediterraneo e conseguentemente il ritorno della neve a bassa quota.

IN CONCLUSIONE

Tutto, di questi tempi, va preso con le molle e per avere conferma di una smantellamento dell’Alta Pressione dovremo realmente sperare in un cambio circolatorio imponente. A partire dall’Europa.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.