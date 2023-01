HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Continuano ad arrivare conferme dei modelli matematici. Conferme sul prolungamento del periodo di freddo, difatti anche la prossima settimana dovrebbe giungere un’altra irruzione artica con evidenti ripercussioni sia in termini termici che in termini precipitativi. Peraltro il Mediterraneo resterà sede depressionaria, con l’Alta Pressione delle Azzorre sbilanciata a ovest e non in grado – al momento – di espandersi sulle nostre regioni.

A più lungo termine, quindi proiettandoci a febbraio, le proiezioni degli autorevoli centri di calcolo internazionali continuano a mostrarci dinamiche atmosferiche davvero interessanti. Il Vortice Polare sembra andare letteralmente in crisi e ciò potrebbe innescare ulteriori movimenti barici estremamente propizi all’arrivo del freddo se non addirittura del gelo.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il vortice artico insisterà sulle nostre regioni anche nella prima metà della prossima settimana. Si prospettano condizioni meteorologiche instabili in molte zone del Centro Sud e tra le due Isole Maggiori, dove sicuramente non mancherà occasione per qualche altra nevicata a bassa quota.

Non solo, nella giornata di lunedì le precipitazioni risaliranno lungo l’Adriatico e coinvolgeranno anche il Nord, a partire dai settori orientali a seguire anche quelli occidentali. Non mancheranno nevicate a bassissima quota, probabilmente capaci di spingersi sin sul piano in Piemonte e in Emilia Romagna. Ma in tal senso dovremo attendere ulteriori conferme.

INVERNO IN GRAN FORMA

Detto che tutta la prossima settimana sarà caratterizzata da temperature pienamente invernali, nel corso dell’ultimo weekend di gennaio dovrebbe giungere un’altra irruzione artica. Quindi ci aspettiamo una recrudescenza del freddo e nuove nevicate a bassissima quota.

Dopodiché si guarderà con estremo interesse al mese di febbraio, che come scritto in apertura potrebbe proporci delle novità evolutive molto importanti. Se il Vortice Polare dovesse andare veramente in crisi, così come alcune proiezioni lasciano intendere, potremmo assistere a un’ondata di gelo importante. Con che effetti in Italia? Eventualmente li valuteremo se dovessero giungere le dovute conferme.

IN CONCLUSIONE

Inverno ai nastri di partenza e ora che stiamo entrando nella piena maturità stagionale potrebbero verificarsi altre ondate di freddo o addirittura di gelo.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.