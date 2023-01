POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come evidenziamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica ha subito cambiamenti sostanziali, cambiamenti che in molte zone d’Europa si sono tradotti in un’accelerazione anticiclonica di tutto rispetto. Le condizioni meteo climatiche, dopo un avvio 2023 all’insegna della stabilità atmosferica, stanno procedendo spedite verso un peggioramento.

Guardando più in là nel tempo probabile che l’Alta Pressione possa continuare a imperversare sulle nostre regioni, frutto di un Vortice Polare estremamente forte a causa di un raffreddamento della stratosfera che ha raggiunto valori record.

Ciò non toglie, però, che il fronte polare possa arrivare a lambire ripetutamente le nostre regioni, riuscendo a inserire degli affondi perturbati forieri di precipitazioni e temperature in linea con il periodo. Senza escludere, poi, che possano esserci anche sorprese artiche nel corso dell’ultima decade.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il primo peggioramento dell’anno è ormai alle porte. Peggioramento che verrà da nordovest e che porterà con sé un brusco abbassamento delle temperature. Si tornerà verso valori più consoni al periodi, anche se ovviamente non si potrà parlare di ondata di freddo.

L’altro aspetto importante è rappresentato dalle precipitazioni, che si faranno strada con forza soprattutto sui settori occidentali d’Italia. Non mancheranno intensi rovesci, con accumuli che localmente potrebbero essere davvero rilevanti. Da segnalare anche le copiose nevicate sui settori alpini, certamente a quote interessanti.

VERSO FINE MESE

Trattandosi di proiezioni a così lunga gittata saranno passibili, come ben potrete immaginare, di pesanti accorgimenti. Al momento l’ipotesi prevalente, senza nascondersi dietro a un dito, contempla sicuramente l’Alta Pressione.

Tuttavia, come scritto in apertura, tra le varie ipotesi contemplate c’è sicuramente quella concernente ulteriori affondi d’aria polare, che servirebbero a mantenere un minimo di normalità stagionale. Poi ci sarebbe l’ipotesi artica, quello meno contemplata ma che potrebbe apparire all’improvviso catapultandoci improvvisamente in Inverno. Quest’ultima, essendo appunto in minoranza, andrà eventualmente presa in considerazione qualora dovessero giungere ulteriori conferme.

IN CONCLUSIONE

Ovviamente la speranza è che la situazione possa cambiare e che la dinamicità ormai imminente possa proseguire per tutto gennaio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.