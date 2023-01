HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Nutrire dei dubbi sulla bontà dell’Inverno, dopo le condizioni meteo climatiche delle scorse settimane, era più che lecito. Tuttavia alcuni interessanti segnali atmosferici lasciavano intendere una chiara volontà di ripresa e così è stato.

Siamo a ridosso di una lunga fase invernale. Inizierà con l’Artico, ormai imminente, potrebbe proseguire col freddo continentale. I modelli matematici, infatti, continuano a supportare la tesi di una propagazione anticiclonica verso nordest e un conseguente moto retrogrado delle masse d’aria gelida dai quadranti orientali.

Gli effetti in Italia andranno valutati al momento, soprattutto andrà prima confermata un’ipotesi che ci esporrebbe a una lunga fase meteorologica pienamente invernale.

IL METEO A BREVE TERMINE

La burrasca che preannuncia l’imminente irruzione artica sta entrando nel vivo e avrà evidenti ripercussioni anche nella giornata di mercoledì. Una giornata che si prospetta brutta, decisamente, nelle regioni tirreniche e in varie zone delle due Isole Maggiori. Ci aspettiamo un miglioramento, temporaneo, al Nord Italia eccezion fatta per qualche nevicata sulle Alpi. Variabile sulle adriatiche.

Nel frattempo, come detto, inizierà ad affluire aria artica e le temperature cominceranno a calare, rapidamente. L’ingresso del freddo, in quota, dovrebbe innescare lo sviluppo di un vortice ciclonico secondario sul cui esatto posizionamento persistono non poche incertezze. Posizionamento che chiaramente sarà fondamentale per la distribuzione e l’entità delle precipitazioni.

Diciamo che la seconda parte di settimana sarà condizionata dal freddo a dal rischio neve a bassa o bassissima quota. Prima al Centro Nord, poi anche al Sud. Isole comprese.

INVERNO IN NETTA RIPRESA

Sicuramente sarà una bella rivincita invernale e se quanto scritto in apertura – a livello evolutivo – dovesse trovare riscontro nella realtà potremmo assistere a un lungo periodo di freddo. Conseguentemente a un lungo periodo propizio alle nevicate a bassa quota.

Tenete conto che viste le premesse stagionali, non dimentichiamoci quanto accaduto da metà dicembre alla prima settimana di gennaio, quanto stiamo commentando è da ritenersi una grandissima novità. Oltre che una grandissima conquista.

IN CONCLUSIONE

Vedremo, fatto sta che le premesse per una lunga e consistente fase invernale ci sono tutte. Non restare che confermarle.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.