HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Stiamo osservando, da giorni, proiezioni modellistiche orientate verso scenari meteo climatici di un certo tipo. La reiterazione del freddo potrebbe essere uno degli elementi da non sottovalutare, così come non dovremo sottovalutare la possibilità di ondate di gelo.

L’Alta Pressione, che proverà nuovamente a espandersi in Europa, non dovrebbe riuscire a prendere possesso del Mediterraneo ed anzi, potrebbe spingersi verso nord innescando ulteriori affondi d’aria fredda alle nostre latitudini. Non a caso è possibile intravedere un nuovo nucleo artico tra circa una settimana, dopodiché potrebbero avvenire ulteriori cambiamenti e la situazione potrebbe evolvere ancor più marcatamente verso l’Inverno.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo stiamo affrontando un’ondata di maltempo pienamente invernale. L’irruzione artica, ormai nel vivo, ha generato un vortice di bassa pressione che dopo aver attraversato la Sardegna stazionerà per alcuni giorni al Centro Sud.

Significa che si verificheranno precipitazioni localmente intense e persistenti, precipitazioni che in virtù di temperature in ulteriore diminuzione potrebbero assumere carattere nevoso a quote collinari.

Il freddo insisterà anche nella prima metà della prossima settimana, in compagnia di una residua instabilità che potrà dar luogo ad altri fenomeni sparsi.

INVERNO MATURO

L’irruzione artica del prossimo fine settimana andrà ovviamente confermata, ma i modelli matematici stanno seguendo tale strada da alcuni giorni e la sostanziale concordanza di vedute fa sì che le probabilità in tal senso siano elevate.

A febbraio, invece, dovremo tenere sott’occhio le dinamiche legate al Vortice Polare perché qualora dovesse effettivamente saltare in alto potremmo assistere a un arrivo del gelo. Gelo continentale, gelo capace di far nevicare a quote ancora più basse.

IN CONCLUSIONE

Insomma, l’Inverno potrebbe essere solamente all’inizio, un Inverno che potrebbe riservarci il piatto forte nel mese di febbraio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.