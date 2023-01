HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Febbraio è ormai dietro l’angolo. I giorni della merla stanno arrivando e dal punto di vista meteo climatico potremo definirli invernali. Perché continuerà a far freddo, pur in presenza di maggiori schiarite. Perché in qualche caso potrebbero verificarsi altre nevicate a bassissima quota.

Quel che però vi interesserà sapere è come potrebbe essere il tempo nel corso della prima decade di febbraio. La risposta, al momento, non può essere univoca. Il trend evolutivo è complesso, lo si evince dalle difficoltà modellistiche nell’inquadrare al meglio la situazione.

Da un lato c’è chi propende per l’Alta Pressione, dall’altro lato c’è chi invece propende per il gelo continentale.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo il Mediterraneo è ancora preda dell’ampia depressione artica. In quota permane aria gelida e al suolo continua a far freddo. Nel corso del fine settimana arriverà un ulteriore apporto artico, ma a livello di fenomeni avremo qualche recrudescenza al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori.

Non saranno fenomeni organizzati come quelli dei giorni scorsi, ma laddove si verificheranno continueranno ad assumere carattere nevoso a bassa o bassissima quota.

Attenzione poi alle gelate, che nel corso delle ore notturne approfitteranno dei cieli talvolta sereni – quindi dell’inversione termica – per manifestarsi in numerose regioni. Specie su aree pianeggianti e vallive.

LE IPOTESI PER FEBBRAIO

Nel corso della prima decade di febbraio avremo un’Alta Pressione sicuramente più invadente, resta da capire però se avrà le carte in tavola per stabilirsi sul Mediterraneo.

A detta di alcuni centri di calcolo internazionali sì, potrebbe prendere il sopravvento. Tuttavia dovrebbe trattarsi di una fase temporanea. Secondo altre proiezioni potrebbe trattarsi di una propaggine, lungo la quale si insinuerebbe aria gelida continentale che arriverebbe subito a lambire le nostre regioni.

Non è da escludere che l’aria gelida possa addirittura scegliere l’Italia come obbiettivo principale, ma se così fosse dovremo attendere ulteriori conferme modellistiche.

IN CONCLUSIONE

Insomma, sembra che l’Inverno abbia in serbo sorprese molto interessanti e sembra che febbraio possa assumere connotati pesantemente invernali. Più della seconda parte di gennaio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.