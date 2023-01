HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Negli ultimi giorni abbiamo evidenziato quanto fosse importante la prudenza. Gli scenari meteo climatici di febbraio potrebbero riservare dei colpi di scena e quella che inizialmente sembrava una rimonta anticiclonica convincente rischia di risolversi in un temporaneo miglioramento.

Le dinamiche atmosferiche, come già ampiamente sottolineato dai colleghi, continuano a suggerire un Vortice Polare in netto indebolimento. Ciò si tradurrà nella discesa di aria gelida in direzione dell’Europa orientale ma attenzione, perché da lì potrebbe estendersi sull’Italia.

Potrebbe farlo tra circa una settimana, innescando una fase invernale certamente più cruda della precedente.

IL METEO A BREVE TERMINE

Nel frattempo le condizioni meteo, così come previsto, stanno registrando un miglioramento. L’estensione di una propaggine anticiclonica verso le nostre regioni, a cominciare dal Nord Italia, sta facilitando un ritorno del bel tempo.

Bel tempo che dovrebbe intrattenersi per tutta la settimana, eccezion fatta le aree alpine confinali laddove si andranno ad addossare nubi importanti che dovrebbero scaricare un buon quantitativo di neve fresca. Dapprima lungo tutto il settore, poi principalmente sulle aree centro orientali.

RISCHIO GELO

Il rischio c’è, inutile nasconderlo. Un rischio legato come detto all’indebolimento del Vortice Polare e alla conseguente discesa del gelo sull’Europa orientale.

Gli ultimissimi aggiornamenti modellistici, che ovviamente andranno confermati nei prossimi giorni, evidenziano una sostanziale concordanza nel proporre l’estensione dell’aria gelida sull’Italia. Aria gelida che potrebbe cominciare ad affluire già nel corso del fine settimana, accelerando con decisione nel corso della prossima.

Dinamica innescata da una propagazione dell’Anticiclone verso nordest, direzione Scandinavia, dove troverebbe un’altra struttura anticiclonica estesa addirittura sino alla Siberia.

IN CONCLUSIONE

Insomma, l’Inverno è tutt’altro che finito e nelle prossime settimane potrebbe mostrare i muscoli. Stavolta per davvero.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.