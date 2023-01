HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Le condizioni meteo climatiche hanno subito un cambiamento sostanziale. Siamo passati dal freddo polare al freddo artico, conseguentemente siamo passati dalle nevicate a bassa quota alle nevicate a bassissima quota. Scenari che peraltro potrebbero insistere anche nei prossimi giorni, pur con un’attenuazione dei fenomeni salvo che su alcune zone d’Italia.

Ciò che preme evidenziare è che l’Alta Pressione resterà defilata a ovest, sull’Europa occidentale, mentre il Mediterraneo continuerà a rappresentare sede depressionaria e quindi un ulteriore calamita per irruzioni d’aria fredda. Arriveranno altri contributi artici, il primo nel corso del weekend mentre il secondo potrebbe giungere a cavallo tra fine mese e i primi di febbraio. Quindi nei cosiddetti giorni della merla.

IL METEO A BREVE TERMINE

Come detto il Mediterraneo è preda di un’ampia circolazione depressionaria, scavatasi come ben sappiamo dalla possente irruzione artica del fine settimana. Insisteranno precipitazioni localmente intense nelle regioni del Sud Italia e tra le due Isole Maggiori, precipitazioni che in virtù dei valori termici ampiamente invernali potrebbero assumere carattere nevoso a quote relativamente basse.

Attenzione soprattutto alle giornate di mercoledì e giovedì, allorquando potremmo assistere all’approfondimento di un vortice ciclonico secondario sullo Ionio. Vortice che innescherebbe fenomeni particolarmente intensi nelle aree ioniche e sul basso Adriatico. Altrove tempo nettamente migliore, ma con ampie diffuse gelate nel corso delle ore notturne.

ECCO FEBBRAIO

Ribadiamo quanto scritto in apertura, ovvero che il freddo potrebbe insistere almeno sino ai primi di febbraio.

Secondo le ultimissime interpolazione modellistiche, infatti, un’altra irruzione artica potrebbe fiondarsi in direzione delle nostre regioni. Se così fosse potremmo replicare quanto accaduto negli ultimi giorni, ovvero un’ondata di maltempo associata a temperature pienamente invernali.

Ciò vorrebbe dire altre nevicate a bassissima quota e temperature in linea con le medie stagionali o localmente al di sotto.

IN CONCLUSIONE

Guardando oltre, ma in questo caso si parla di proiezioni, febbraio potrebbe riservarci ulteriori colpi di scena. Magari addirittura il gelo siberiano.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.