POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Stiamo entrando nel vivo di quella che potrebbe rappresentare una fase meteo climatica pienamente invernale. Duratura peraltro.

Duratura perché i modelli matematici lasciano intendere, anche per fine mese e inizio febbraio, manovre tipiche dell’Inverno maturo. Nello specifico un’Alta Pressione in costante proiezione meridiana, posizionata sull’Europa occidentale e in grado di spingersi verso nord-nordest.

Potremmo passare da una circolazione fredda secondaria, dai quadranti orientali, a un’ondata di gelo rilevante. Ovviamente abbiamo necessità di conferme, conferme sul fatto che la struttura anticiclonica non piegherà sul Mediterraneo, perché a quel punto certe dinamiche verrebbero procrastinate a data da destinarsi.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il fine settimana, ormai alle porte, sarà segnato dal transito di un profondo vortice ciclonico secondario. Vortice che ovviamente verrà generato dal Mediterraneo quale risposta alla massiccia intrusione dell’aria proveniente dal Circolo Polare Artico.

Significa che il tempo sarà davvero brutto, in particolare al Centro Sud e tra le due Isole Maggiori. Condizioni meteo pienamente invernali, perché le temperature stanno calando parecchio e innescheranno abbondanti nevicate a bassa quota.

Il freddo persisterà anche nei primi giorni della prossima settimana e stante alcune proiezioni modellistiche potrebbe intrattenersi addirittura per tutta la prossima settimana.

INVERNO MATURO

Tra fine gennaio e la prima settimana di febbraio dovremo prestare molta attenzione alle manovre dell’Alta Pressione, che come detto potrebbe spingersi decisamente verso nordest innescando lo scivolamento di masse d’aria gelida verso l’Europa centro orientale.

L’Italia, ovviamente se la dinamica verrà confermata, potrebbe rappresentare uno degli obbiettivi da tenere sott’occhio. Diciamo che stanno crescendo le probabilità di una fase invernale duratura.

IN CONCLUSIONE

Inverno che sembra volersi prendere davvero una bella rivincita, sia a gennaio che soprattutto a febbraio.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.