POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Dopo aver sperimentato un po’ di freddo polare, complice uno spostamento dell’Alta Pressione in direzione ovest e il concomitante abbassamento del fronte polare, stiamo per registrare un ulteriori cambiamento del quadro meteo climatico. Un cambiamento che potremo definire come una vera e propria svolta stagionale, difatti l’Inverno sta per piombare con vigore anche sul Mediterraneo.

La dinamica la conoscete, ma vogliamo riproporvela. Il posizionamento dell’Alta Pressione, ora sulla Penisola Iberica, favorirà – tramite espansione strutturale in direzione dell’Islanda – lo sprofondamento di un ramo del Vortice Polare nel cuore del Vecchio Continente. La massiccia intrusione artica si fionderà su di noi, aggirando l’ostacolo alpino tanto da ovest quanto da est.

IL METEO A BREVE TERMINE

I sintomi dell’imminente cambiamento si stanno già manifestando ma si renderanno palesi soprattutto nella giornata di domenica. Una giornata che vedrà un primo, intenso peggioramento transitare sul Nord Italia e raggiungere Toscana e Liguria. Copiose nevicate coinvolgeranno le Alpi, a quote via via più basse.

Da lunedì la rotazione dei venti, sostenuti, dai quadranti occidentali accompagnerà un forte peggioramento sulla fascia tirrenica, comprese le due Isole Maggiori. Idem martedì, poi mercoledì, quando inizierà ad affluire il freddo artico e le temperature inizieranno a calare a partire dal Nord Italia. Con esse calerà anche la quota neve.

INVERNO AI NASTRI DI PARTENZA

La fase successiva appare piuttosto complessa, anche perché dovrebbe scavarsi un vortice di basa pressione nel cuore del Mediterraneo e il maltempo potrebbe proseguire per tutta la seconda metà della prossima settimana. Non mancherà occasione, quindi, per nevicate a bassissima quota in varie zone d’Italia.

Potrebbe seguire, fin verso la conclusione mensile, una fase fredda con possibili richiami orientali. Se così fosse le temperature si manterrebbero diffusamente al di sotto delle medie stagionali e vi sarebbero ulteriori frequenti occasioni per nevicate a bassa quota.

IN CONCLUSIONE

Confermiamo, pertanto, una seconda metà di gennaio e probabilmente una seconda parte d’Inverno sicuramente più interessante di quanto sia accaduto sinora.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.