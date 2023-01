HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Alta Pressione ormai alle spalle e gli sprazzi di sole che stiamo registrando negli ultimi giorni lasceranno strada al freddo. Freddo ormai imminente, dinamiche meteo climatiche che abbiamo analizzato abbondantemente ma riteniamo sia giusto tornarci perché oltre a dar luogo all’irruzione artica potrebbero avere delle ripercussione anche sull’ultima parte del mese di gennaio.

Tutto è legato al Vortice Polare, destinato probabilmente a indebolirsi. Questo, al momento, quel che dicono alcune autorevoli proiezioni dei principali centri di calcolo internazionali. Non è un caso, quindi, che i modelli matematici lascino intravedere una possibile reiterazione del freddo. Freddo stavolta proveniente dai quadranti orientali, con effetti a livello termico e precipitativo che andranno valutati in corso d’opera.

IL METEO A BREVE TERMINE

Le condizioni meteo stanno cominciando a cambiare. Nelle prossime ore andremo incontro all’intensificazione delle correnti dai quadranti occidentali, venti che preannunceranno un’ondata di maltempo davvero rilevante.

Vi saranno fenomeni particolarmente forti nelle regioni del Nord e lungo la fascia tirreniche, potrebbero persino scatenarsi dei temporali a seguito dell’intrusione dell’aria fredda ad alta quota. Il vortice di bassa pressione che si scaverà sui nostri mari sarà particolarmente cattivo e pian piano andrà a risucchiare il freddo artico.

Freddo che affluirà a partire da giovedì e a quanto pare potrebbe insistere sulle nostre regioni almeno sino a martedì prossimo.

INVERNO AL BIVIO

Riprendendo quanto scritto in apertura possiamo dirvi che dopo l’irruzione artica ci sarà un tentativo di espansione anticiclonica. Attenzione però, perché al momento non sappiamo quanto sarà invadente. Perché potrebbe spingersi in direzione della Scandinavia, congiungendosi con un’altra struttura anticiclonica e a quel punto si svilupperebbe un altro blocco della circolazione atlantica.

Significa che continuerebbe ad affluire aria fredda, ma stavolta potrebbe arrivare dai quadranti orientali pertanto non escludiamo possa trattarsi addirittura di aria gelida.

IN CONCLUSIONE

Insomma, ci sono tutti gli ingredienti per un cambiamento davvero importante delle condizioni meteo climatiche. Un cambiamento in direzione del crudo Inverno.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.