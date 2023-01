HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Rammentiamo che le analisi meteo e previsioni contenute in questo articolo prospettano indicazioni di massima e a carattere generale per l’Italia.

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come evidenziamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica ha subito cambiamenti sostanziali, cambiamenti che hanno fatto piombare un buona parte d’Europa nel cuore del crudo inverno. Le condizioni meteo climatiche, dopo un avvio 2023 all’insegna del caldo anomalo, hanno subito un drastico tracollo.

Nelle prime due settimane di febbraio si potrebbe andare incontro ad altri peggioramenti di chiaro stampo invernale, dettati da possenti manovre atmosferiche che vedrebbero l’Alta Pressione spingersi in direzione nordest facilitando lo scivolamento di aria gelida continentale.

D’altro canto non possiamo nascondere il rischio che l’Alta Pressione possa collassare sui paralleli, a quel punto verrebbe a invaderci determinando un netto miglioramento e un corposo rialzo delle temperature.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il primo, vero peggioramento invernale è ormai alle spalle. La residua variabilità che stiamo osservando in queste ore tenderà a dissolversi nella prima metà della prossima settimana. Difatti confermiamo un generale miglioramento, con ritorno del sole su gran parte d’Italia e un generale rialzo delle temperature massime.

Attenzione però, perché sarà un rialzo comunque nella norma e che riguarderà i valori diurni. Le minime resteranno gelide o comunque molto fredde. Non mancheranno forti gelate nelle aree pianeggianti e vallive, quindi raccomandiamo la massima prudenza a coloro i quali dovessero viaggiare nelle ore più fredde della notte.

VERSO META’ FEBBRAIO

Trattandosi di proiezioni a così lunga gittata saranno passibili, come ben potrete immaginare, di pesanti accorgimenti. Al momento l’ipotesi prevalente è che il freddo possa persistere, anche a seguito delle dinamiche legate al Vortice Polare

Come scritto in apertura, tra le varie ipotesi contemplate c’è anche quella riguardante una propulsione anticiclonica in direzione nordest e il conseguente scivolamento di masse d’aria gelida prima sull’Europa orientale poi sul Mediterraneo. Di contro potremmo assistere a un rafforzamento anticiclonico proprio su di noi, a quel punto è evidente che l’Inverno si concederebbe una pausa di riflessione.

IN CONCLUSIONE

Inverno che si è certamente ripreso e che riuscirà a ritagliarsi un ruolo importante, con possibili sorprese anche nel corso del prossimo mese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.