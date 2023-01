HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

POSSIBILE EVOLUZIONE METEO A 15 GIORNI

Come evidenziamo ormai da giorni, la circolazione atmosferica sta subendo cambiamenti sostanziali, cambiamenti hanno fatto piombare un buona parte d’Europa nel cuore del crudo inverno. Le condizioni meteo climatiche, dopo un avvio 2023 all’insegna del caldo anomalo, hanno subito un drastico tracollo.

Andremo incontro ad altri peggioramenti di chiaro stampo invernale, dettati da possenti manovre artiche e se ricordate quel che scrivemmo una settimana fa quelle che definimmo possibili sorprese nel mese di gennaio si stanno realizzando.

Certo, con tempistiche talvolta imprevedibili, ma l’impianto configurativo è stato assolutamente centrato e possiamo aggiungere qualcosa a riguardo. Ovvero che da qui a metà febbraio potrebbero esserci ulteriori sorprese invernali, magari anche provenienti da est e quindi decisamente più fredde.

IL METEO A BREVE TERMINE

Il primo, intenso peggioramento è ormai alle spalle. Tuttavia insisterà una certa variabilità o addirittura instabilità anche nella prima metà di settimana. Inizialmente in varie zone del Centro Sud e persino al Nord, con ulteriori nevicate a bassissima quota. Poi dovrebbe insistere quasi esclusivamente tra le due Isole Maggiori.

Attenzione però, perché nel corso dell’ultimo weekend di gennaio dovrebbe giungere un altro apporto artico, quindi una nuova irruzione fredda che andrebbe a creare i presupposti per un’importante recrudescenza invernale. Probabili, a quel punto, nuove precipitazioni che potranno chiaramente assumere carattere nevoso a bassissima quota.

VERSO META’ FEBBRAIO

Trattandosi di proiezioni a così lunga gittata saranno passibili, come ben potrete immaginare, di pesanti accorgimenti. Al momento l’ipotesi prevalente è che il freddo possa persistere, anche a seguito dell’indebolimento del Vortice Polare.

Come scritto in apertura, tra le varie ipotesi contemplate c’è anche quella riguardante una propulsione anticiclonica in direzione nordest e il conseguente scivolamento di masse d’aria gelida prima sull’Europa orientale poi sul Mediterraneo. Insomma, una prosecuzione dell’Inverno e se così fosse a tinte decisamente più scure.

IN CONCLUSIONE

Inverno che si è certamente ripreso e che riuscirà a ritagliarsi un ruolo importante, con possibili sorprese anche nel corso del prossimo mese.

Rammentiamo che le previsioni meteo con validità sino a 5 giorni hanno una maggiore affidabilità, mentre questa decresce man mano che ci allontaniamo nel tempo.