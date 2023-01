HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

La Protezione Civile nazionale ha emesso un’allerta meteo per tutta la Toscana a causa della possibilità di precipitazioni anche di moderata se non forte intensità. In particolare, per quanto concerne le precipitazioni.

In queste ore la Toscana è interessata da precipitazioni abbastanza diffuse su tutto il territorio, in quanto sta transitando una perturbazione atmosferica proveniente da occidente che sta causando maltempo abbastanza diffuso in regione. In pianura la temperatura si attesta intorno a 8 °C nel settore settentrionale, mentre è più elevata in quello meridionale, soprattutto nel grossetano, dove la colonnina di mercurio misura sino a 14 °C.

Ma come detto sono le precipitazioni intense e persistenti che si stanno verificando in tutta la Toscana ad aver avviato l’avviso meteorologico.

Nevica sull’Appennino già a quota 800 m, le precipitazioni intensificheranno nelle prossime ore. La temperatura tenderà a diminuire, nei prossimi giorni si potrebbero verificare anche delle gelate notturne.

Da notare anche il forte vento che soffia da occidente, con raffiche che localmente raggiungono anche i 100 km/h.