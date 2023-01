HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

L’inverno è ormai arrivato in Italia ed è necessario proteggersi dal gelo? La Protezione Civile ha raccolto alcuni suggerimenti per contrastare il freddo durante l’inverno, a partire dagli abiti adatti fino alla prevenzione di eventuali malattie di stagione. In questo articolo esamineremo i consigli fondamentali che possono aiutarci a trascorrere un inverno calmo e protetto da qualsiasi imprevisto legato alle condizioni climatiche rigide. Scopriamo come prepararsi correttamente prima dell’arrivo del freddo,

Abbigliamento adeguato

Utilizzare un abbigliamento adeguato è fondamentale per prevenire il freddo. Vanno preferiti indumenti in lana o pile, che consentano di trattenere il caldo corporeo e resistere meglio alle temperature più basse. Indossare giacche e cappotti con collo alto, polsini elasticizzati ed un cappello possono aiutare ad evitare irritazioni alla pelle da parte del vento gelido. L’abbigliamento dovrà essere ancora più pesante se si affronteranno neve o gelate particolarmente intense. In tal caso sono necessarie calzature impermeabili, guanti isolanti ed una protezione delle vie respiratorie per le temperature estreme. Se vi fosse possibile, sarebbe utile acquistare abbigliamento di ultima generazione, che siano resistenti al vento ma traspiranti; rappresentano una soluzione molto comoda nelle situazioni climatiche estreme.

Usare un generatore di calore

Se il freddo è davvero intenso, si trovano in vendita dei generatori di calore (guanti, addome). Questi si rivelano eccellente metodo per proteggersi dal gelo invernale estremo. Questo soprattutto se siete in vacanza in una località gelida di montagna.

Questa soluzione può essere ideale se vivi in una zona dell’Italia particolarmente fredda ed esci molto preso al mattino, oppure se devi stare all’aperto durante l’inverno a lungo. Prima di tutto, assicurati che il tuo generatore sia omologato e posizionalo correttamente.

Seguendo queste semplici line guida, potrai affrontare il freddo esterno in maniera meno sgradevole.