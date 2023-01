HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Un nuovo record di temperatura è stato stabilito a Ufa per il secondo giorno consecutivo. Ufa (in russo: Уфа́) è la capitale e la città più popolata della Repubblica di Baschiria, con 1 128 787 abitanti, in Russia.

Nella notte di martedì 10 gennaio 2023, i termometri nella capitale della Bashkiria sono scesi a -39 gradi, secondo un comunicato del dipartimento repubblicano di idrometeorologia. In precedenza, la notte del 9 gennaio, la temperatura minima assoluta dell’aria a Ufa era stata bloccata ferma per tutta la notte attorno a meno 39,1 gradi.

La notte del 10 gennaio, presso la stazione meteorologica Ufa-Dema, la temperatura minima assoluta dell’aria è stata di -39 gradi”. I meteorologi hanno ricordato che il precedente record di temperatura di questo giorno è stato osservato nel 1940 -38,4 gradi.

Secondo gli esperti, nel centro città di Ufa la temperatura dell’aria è scesa a -34,3°C, mentre in periferia sino a – 39,7°C, esattamente nella zona Arkhangelsk e Zilair.

Ricordiamo che lunedì 9 gennaio i meteorologi hanno registrato un record di temperatura a Krasnoyarsk, mentre in centro città era di 4°C superiore.