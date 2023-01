HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

E’ tornato il brutto tempo, la pioggia e persino la neve, ma le temperature si sono ben guardate dal tornare ad assumere caratteristiche consone al calendario. D’altronde se il brutto tempo sull’Italia è accompagnato da miti venti di Libeccio e Scirocco, c’è ben poco da sperare nel freddo.

Quest’ultimo infatti, continua a rimanere confinato a latitudini più settentrionali rispetto al nostro Paese mentre sul mare nostrum si continua a vivere una sorta di eterno Autunno con temperature ancora fuori dalla norma.

Ma quali novità ci sono per i prossimi giorni? Riusciremo a vedere un po’ d’inverno anche sulla nostra tiepida Penisola? Un primo tentativo si attiverà nelle prossime 24 ore specialmente sulle regioni del Nord e nelle aree più interne del Centro. Su queste zone, grazie ad una costante ventilazione fresca dai quadranti nord-occidentali ed una maggior presenza di rasserenamenti notturni, le temperature minime riusciranno a ripotarsi più vicine ai nostri standard climatici del periodo con valori anche prossimi allo zero. Una leggera flessione delle colonnine di mercurio durante la notte si avvertirà anche sul resto del Paese ma con punte comunque ben lontane dalle zero.

Durante il giorno invece le cose cambieranno davvero poco almeno fino a tutto il weekend quando l’alta pressione riporterà con tutta probabilità la medesima situazione delle scorse settimane. Un Italia divisa in due per capirci. Sud, Isole Maggiori e parte del Centro sotto un contesto meteo abbastanza stabile, a tratti soleggiato e con un clima diurno sempre fuori norma.

Al Nord e lungo alcuni tratti costieri del Centro torneranno invece le nebbie e le nubi basse con temperature ovviamente più fresche.

Detto ciò pare evidente come non sia ancora arrivato il momento di parlare di freddo invernale e solo verso la fine della seconda decade del mese si intravede qualche segnale di cambiamento. Ma di questo ce ne occuperemo nei prossimi aggiornamenti.