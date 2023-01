Mosca è ancora sotto il Burian, il gelido vento delle steppe. Il tempo è variabile, si passa dal tempo sereno a nuvoloso con deboli nevicate accompagnate da turbolenze. È il Burian autentico quello che spira nella capitale.

Il gelo purtroppo sta raggiungendo anche i territori dell’Ucraina, specialmente i settori orientali, dove mancano l’energia elettrica e le fonti di riscaldamento. Per gli ucraini sarà una dura prova nei prossimi giorni, anche se in settimana è atteso un aumento della temperatura, ma nelle abitazioni senza riscaldamento la temperatura sfonda quota 0°C.

Ora è la Siberia centrale a tremare per il freddo. Ma da queste parti non mancheranno gas ed energia elettrica. La temperatura sarà di 20 gradi sotto il normale nel Distretto Federale Siberiano di Novosibirsk. Lo riferiscono i dati del NOAA, ed in Russia l’agenzia governativa TASS con riferimento al direttore scientifico del Centro idrometeorologico russo Roman Vilfand.

I giornali locali scrivono: eventi meteo drammatici attendono il sud della Siberia occidentale, regioni di Omsk, Tomsk, Novosibirsk, territorio dell’Altaj. Le temperature sono ancora molto alte rispetto a come succederà nei prossimi giorni, quando ci sarà un forte calo della temperatura. La deviazione dalla norma sarà di 20 gradi secondo il meteorologo russo Vilfand.

Nei prossimi giorni la città di Novosibirsk (oltre 1,6 milioni di abitanti) dovranno affrontare un forte calo della temperatura. Si verificherà un crollo termico di 30 gradi in 24 ore.

Nella città siberiana, la temperatura media del mese di gennaio è di −18,8°C.

Nella gelida siberia centro orientale e settentrionale ormai i valori medi si attestano a quotidiani 50 gradi sotto zero, con picchi di -60°C. La vita di queste terre lontane da noi è abituata a sopportare quello che per noi sarebbe un gelo siderale e mortale.

L’evoluzione prospetta che il gelo della Russia europea non si travaserà verso l’Europa centrale e l’Italia, nonostante la sua eccezionale intensità. E soprattutto su ciò vorremmo sottolineare un aspetto rilevantissimo: come i vari scienziati ormai scrivono in numerose pubblicazioni, nonostante il riscaldamento climatico, avremo ondate di gelo molto intense, ma più rare rispetto al passato, e intervallate da ondate di caldo.

Il meteo è infatti estremo anche nel Distretto Federale Siberiano di Novosibirsk con circa 10-15 gradi sopra la media (quindi relativamente caldo), ma in settimana ci saranno 10 gradi sotto la media di riferimento.