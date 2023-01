HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

È stata una notte invernale quella appena trascorsa, ma su alcune località ha fatto più freddo rispetto alla media, soprattutto al centro, il sud e le due isole maggiori. Il cielo sereno ha favorito la dispersione del calore notturno in alcune località la temperatura è scesa anche sottozero.

Segnaliamo le temperature di 0 °C a Cagliari e -1 °C a Decimomannu. In pianura padana tra le località più fredde di quelle censite ci sono Milano Malpensa con -3,9°C, Torino Caselle con -3.3 °C. Fa freddo anche al sud, segnaliamo 2,2 °C a Lecce. Ma anche a Catania Fontanarossa con 3,2° Celsius.

In Italia, però non è in atto alcuna ondata di gelo come diffusamente viene evidenziato da tutti i mass-media.

Italia: temperature minime del 29 gennaio 2023

Dobbiaco -15.5

Pian Rosa -14.9

Passo Rolle -10

Monte Paganella -9.5

Monte Cimone -9.1

San Valentino Alla Muta -7

Bolzano -6.5

Monte Terminillo -6.1

Monte Settepani -5.4

Milano Malpensa -3.9

Torino Caselle -3.3

Ferrara -3.2

Bologna -3

Milano Linate -2.9

Piacenza -2.6

Verona Villafranca -2.2

Brescia Ghedi -2

Udine Rivolto -1.6

Bergamo -1.2

Decimomannu -1

Trevico -1

Torino Bric Croce -0.8

Desenzano -0.2

Cagliari -0.1

Frontone 0

Monte Sant’Angelo 0.2

Campobasso 0.4

Cervia 0.4

Pisa 0.4

Venezia 0.8

Ravenna Punta Marina 0.9

Serralta Di San Vito 0.9

Roma Ciampino 1.1

Ronchi Dei Legionari 1.1

Enna 1.4

Treviso 1.4

Matera 1.5

Rimini 1.7

Treviso Istrana 2

Trieste 2

Lecce 2.2

Viterbo 2.4

Alghero 2.5

Arezzo 2.6

Firenze Peretola 2.6

Roma Fiumicino 2.7

Venezia Lido 3.1

Catania Fontanarossa 3.2

Ancona Falconara 3.4

Catania Sigonella 3.6

Lamezia Terme 4

Firenze 4.3

Genova 4.5

Olbia 4.5

Vigna Di Valle 4.5

Capo Bellavista 4.6

Capo Bonifati 4.6

Capo Caccia 4.6

Chieti San Giovanni Teatino 4.6

Pratica Di Mare 4.6

Gioia Del Colle 4.8

Grosseto 4.8

Trapani 4.8

Bari Palese 5

Capo Mele 5.2

Grazzanise 5.2

Foggia Amendola 5.4

Pescara 5.4

Palermo Punta Raisi 5.9

Capo Palinuro 6

Marina Di Ginosa 6

Capo Carbonara 6.2

Bari 6.3

Napoli 6.3

Reggio Calabria 6.4

Civitavecchia 6.7

Santa Maria Di Leuca 6.8

Termoli 7.4

Vieste 7.6

Cozzo Spadaro 8

Ponza 8.2

Brindisi 8.4

Capri 8.4

Stromboli Vulcano 8.5

Ustica 9

Siracusa 9.3

Messina 9.4

Lampedusa 10.7