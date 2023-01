L’Islanda è una delle parti d’Europa che ha subito un dicembre molto freddo, ciò a differenza del resto d’Europa dove il freddo e si è manifestato solo nei primi 15 giorni del mese, per poi lasciare spazio a ondate di calore record.

Lassù, nell’isola sempre più ambita dai turisti di tutto il mondo, si è concluso un mese gelido e molto nevoso che ha procurato notevoli disagi soprattutto nel traffico automobilistico. Numerose strade nel corso del mese di dicembre sono state chiuse per neve e ghiaccio. Ma neve e ghiaccio hanno procurato disagi anche nella capitale Reykjavik, con temporanee e chiusure anche dell’aeroporto. Tutto ciò non è un fatto nuovo, è avvenuto anche in altri anni.

Eppure, molti pensano che laddove siano abituati a vedere condizioni meteo estreme tutto l’anno, si affronti l’inverno senza disagi, ma non è così. Di certo ci sono molte meno polemiche rispetto all’Italia. Potremmo dire che c’è più alto livello di pazienza in tale ambito, ma questo succede un po’ tutti paesi nordici e anche dell’Europa centrale.

L’immagine satellitare che vediamo è stupefacente, con l’Islanda interamente coperta di neve ripresa in un attimo in cui quasi tutta l’isola era sgombra di nubi, un fenomeno che capita non frequentemente di questi tempi, dove le perturbazioni oceaniche sono sospinte verso queste lande dall’alta pressione, e dove si combinano con masse d’aria più fredda che arrivano dalla Groenlandia.