Sta proseguendo il grande freddo che sta colpendo tutto il comparto siberiano asiatico. Le temperature minime di questi giorni continuano ad essere inferiori ai -50°C, e comunque su valori che sono al di sotto della norma stagionale di almeno 15-18°, almeno nella zona centrale asiatica.

Merito dell’Anticiclone Siberiano quest’anno in grande forma, che presenta attualmente un massimo di 1056 hPa poco a nord della Mongolia, e che favorisce il raffreddamento del suolo durante le lunghe notti invernali.

La località russa di Curapcta ha raggiunto i -54°C di temperatura minima, ed altre località siberiane mostrano temperature comprese tra -50° e -54°C. Ma è in Cina che si sono raggiunte, quest’anno, delle temperature da record del freddo.

In particolare, sul Nord Est della Cina, che è la zona più fredda dello Stato in quanto adiacente ai territori siberiani, si è raggiunto un valore di -53,0° nella località di Jingtao, che dovrebbe rappresentare il valore più basso mai raggiunto in Cina da quando si prendono regolari osservazioni meteorologiche.

Manca ancora la conferma ufficiale del record, tuttavia era dal lontano 15 Febbraio 1969 che non si misuravano temperature inferiori ai -50°C nella Nazione.

Il record ufficiale fino a questo momento era di -51,5°C misurati a Fuyun, nello Xijang, e questo valore dovrebbe essere stato superato.

Nella stessa giornata del 22 Gennaio altre città hanno superato la soglia dei -50°, tra queste Mohe, con -50,8°C e Mengwushiwei, che ha registrato -51,3°C.

Ma la Cina è molto estesa in latitudine, e, nella sua parte meridionale, nella stessa giornata, si sono misurati +29,4° a Ledong, e +29,0°C a Jinghong.

Come notizia non ufficiale, i residenti del villaggio di Essey (Siberia orientale), dicono che i loro termometri hanno misurato uno straordinario valore di -75,5°C, che rappresenterebbe il nuovo record di freddo per tutte le località fuori dall’Antartide.

Ma, nel villaggio, non ci sono termometri ufficiali, quindi non è possibile convalidare tale dato.