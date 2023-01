HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Le Isole Baleari sono poste nel Mediterraneo Occidentale, e sono un arcipelago provincia autonoma della Spagna, con capitale Palma di Maiorca.

Palma presenta un clima generalmente mite tutto l’anno, come è tipico di un’Isola posta nel cuore del Mediterraneo: il mese più freddo è proprio Gennaio, ma le medie delle temperature minime e massime sono , rispettivamente, +8,3° e +15,4°C.

Il freddo e la neve sono dunque molto rari.

L’Isola di Palma di Maiorca è anche montuosa, presentando un rilievo che raggiungono un’altezza massima di circa 1200 metri sulla sua parte settentrionale.

Negli ultimi giorni l’arcipelago è stato spazzato da un’ondata di freddo e di neve di portata considerevole, anche se la neve non è una novità assoluta su queste Isole.

Proprio sulle montagne settentrionali dell’Isola, le montagne della Tramontana (Sierra de Tramuntana), sabato 28 Gennaio sono caduti 50 cm di neve fresca in 24 ore, alla quota più alta di 1200 metri, una delle nevicate più abbondanti degli ultimi anni sulla zona.

Ma la neve è caduta comunque su tutte le alture al di sopra dei 600 metri, con circa 15 cm di neve a quota 800 metri di quota.

Numerose strade sono state chiuse per l’improvvisa nevicata che ha sorpreso i residenti del luogo, un quantitativo di neve definito “non comune” dal servizio meteorologico spagnolo.

Nella serata tra il 28 ed il 29 Gennaio, sono caduti fiocchi di neve anche al livello del mare, e perfino la capitale Palma di Maiorca ha visto cadere una improvvisata nevicata senza attecchimento.

Nei prossimi giorni le elaborazioni dei modelli matematici vedono un miglioramento della situazione meteorologica ed un allentamento del freddo sull’Arcipelago, con il ritorno dell’alta pressione.

Da notare che la giornata del 30 Gennaio è stata la prima, in questa stagione invernale, a non presentare alcun valore termico in Europa che abbia raggiunto i +20°C.

La massima europea più elevata è stata raggiunta a Kalavasos, Cipro, con +19,1°C.

Al contempo, la capitale della Serbia, Belgrado, ha avuto la sua prima gelata stagionale, con un valore di -0,1°C, a testimonianza di quanto sia stato mite l’Inverno, finora, nei Balcani.