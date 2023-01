HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

Questa immagine, ripresa dal satellite Copernicus Sentinel 2 il 15 gennaio 2023, è la prima immagine della Groenlandia scattata nel 2023.

La Groenlandia è particolarmente sensibile agli effetti del cambiamento climatico. La Groenlandia negli ultimi decenni è stata più calda che in qualsiasi momento degli ultimi 1.000 anni, secondo un nuovo studio pubblicato sulla prestigiosa rivista scientifica Nature.

Lo studio ha analizzato i dati delle carote di ghiaccio e ricostruito le temperature in fino al 1000 d.C. I risultati hanno mostrato che le temperature sono in media di 1,5°C superiori ai livelli preindustriali. Questo riscaldamento è causato dagli effetti combinati della variabilità locale naturale e del cambiamento climatico antropogenico causato da attività umane come la combustione di combustibili fossili e la deforestazione. Il riscaldamento della calotta glaciale della Groenlandia ha gravi conseguenze per il livello globale del mare, poiché lo scioglimento dei ghiacci contribuisce all’innalzamento del livello del mare.

I satelliti Copernicus Sentinel svolgono un ruolo importante nel monitoraggio di aree remote come i poli.