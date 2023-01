HAI DELLE FOTO di tua proprietà del meteo che fa? Inviale attraverso WhatsApp cliccando qui https://wa.link/multimedia . OPPURE per email a [email protected] .

C’è una situazione meteo molto particolare, causata dall’aria artica marittima affluita sulla nostra Penisola, ha fatto sì che le zone appenniniche si riempissero di neve con un evento da grande tormenta.

L’aria artica penetrata fino alle coste nord africane ha generato una risposta calda da parte del Mediterraneo, si è formata una profonda zona di bassa pressione che, con movimento anomalo, dalla Sicilia si è spostata fino all’Adriatico settentrionale, richiamando aria calda in sovrapposizione a quella fredda appena affluita.

Sono le condizioni ideali per una grossa nevicata sui rilievi montuosi, ma non solo.

Infatti la tenuta dell’aria fredda e le forti precipitazioni hanno fatto sì che nella giornata del 23 gennaio la neve sia scesa molto in basso, attorno ai 3-400 metri di quota in diverse zone.

L’Umbria è stata colpita da una pesante nevicata che è arrivata ad interessare anche le zone pianeggianti della Regione.

Zone collinari imbiancate anche in Toscana ed Emilia, valori grossi di neve più in quota, dalle montagne della Calabria fino al limite della Liguria appenninica.

Le prospettive per i prossimi giorni sono quelle del mantenimento di temperature basse e nove, possibili nevicate sugli Appennini centro meridionali, in quanto nuova aria fredda dovrebbe scendere dal Nord Europa, andando di nuovo a rialimentare la circolazione depressionaria presente sul Centro Sud.

Il tutto in una condizione di forte incertezza, in quanto si tratta di un tipo di circolazione , con continue rialimentazioni fredde, che i modelli matematici non riescono a comprendere bene come si è visto con la tempesta di neve appenninica attuale, che è stata bene indicata dai modelli matematici solo 48-72 ore prima.

E sul lunghissimo termine? I modelli matematici non sono perfetti, e l’incertezza è tanta, ma si può tentare di abbozzare una previsione. Approssimativamente, l’esame dei modelli ensemble di previsione indicherebbe la persistenza di temperature al di sotto del normale di 1-2 gradi, almeno fino ai primi giorni di Febbraio.